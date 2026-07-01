Η Toyota απογειώνεται: Έρχονται τα ιπτάμενα ταξί (+video)

Η Toyota κάνει ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον της κινητικότητας, δημιουργώντας στρατηγική συμμαχία με την Joby Aviation, με στόχο την εξέλιξη και τη μαζική παραγωγή ιπτάμενων οχημάτων κάθετης απογείωσης και προσγείωσης.