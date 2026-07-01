Η Toyota απογειώνεται: Έρχονται τα ιπτάμενα ταξί (+video)
Η Toyota απογειώνεται: Έρχονται τα ιπτάμενα ταξί (+video)
Η Toyota ανακοίνωσε συμμαχία με τη Joby Aviation για μαζική παραγωγή ιπτάμενων οχημάτων.
Η Toyota κάνει ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον της κινητικότητας, δημιουργώντας στρατηγική συμμαχία με την Joby Aviation, με στόχο την εξέλιξη και τη μαζική παραγωγή ιπτάμενων οχημάτων κάθετης απογείωσης και προσγείωσης.
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