Το πιο αμφιλεγόμενο Fiat όλων των εποχών επιστρέφει

Πριν από επτά δεκαετίες, η Fiat είχε αλλάξει τα δεδομένα στις αστικές μετακινήσεις με το εμβληματικό Multipla, ένα από τα πρώτα πολυχρηστικά μοντέλα παραγωγής που έδινε προτεραιότητα στην εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων.