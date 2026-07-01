Το πιο αμφιλεγόμενο Fiat όλων των εποχών επιστρέφει
NEWSAUTO.GR

Το πιο αμφιλεγόμενο Fiat όλων των εποχών επιστρέφει

Η ιταλική μάρκα προχώρησε στην αποκάλυψη του πρωτότυπου Multiplina, το οποίο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του Topolino και των κανονικών επιβατικών.

Το πιο αμφιλεγόμενο Fiat όλων των εποχών επιστρέφει
Πριν από επτά δεκαετίες, η Fiat είχε αλλάξει τα δεδομένα στις αστικές μετακινήσεις με το εμβληματικό Multipla, ένα από τα πρώτα πολυχρηστικά μοντέλα παραγωγής που έδινε προτεραιότητα στην εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων.

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