Το πιο αμφιλεγόμενο Fiat όλων των εποχών επιστρέφει
Το πιο αμφιλεγόμενο Fiat όλων των εποχών επιστρέφει
Η ιταλική μάρκα προχώρησε στην αποκάλυψη του πρωτότυπου Multiplina, το οποίο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του Topolino και των κανονικών επιβατικών.
Πριν από επτά δεκαετίες, η Fiat είχε αλλάξει τα δεδομένα στις αστικές μετακινήσεις με το εμβληματικό Multipla, ένα από τα πρώτα πολυχρηστικά μοντέλα παραγωγής που έδινε προτεραιότητα στην εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων.
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