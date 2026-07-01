LinkTour ALUMI: Το νέο ηλεκτρικό των 8.700 ευρώ έφτασε στην Ελλάδα
LinkTour ALUMI: Το νέο ηλεκτρικό των 8.700 ευρώ έφτασε στην Ελλάδα
Το νέο ηλεκτρικό όχημα πόλης LinkTour ALUMI παρουσιάστηκε επίσημα στην ελληνική αγορά, με τιμές που ξεκινούν από 8.700 ευρώ με την κρατική επιδότηση και στόχο να αποτελέσει μια οικονομική λύση για τις καθημερινές μετακινήσεις.
Το LinkTour ALUMI πραγματοποίησε την επίσημη πρεμιέρα του στην Ελλάδα σε εκδήλωση που έγινε στη Γλυφάδα.
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