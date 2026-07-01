Η Lamborghini έφτιαξε το SUV που τρομάζει ακόμα και supercars

Η Lamborghini δημιούργησε την Urus SE Performante, είναι ελαφρύτερη και έχει βελτιωμένη αεροδυναμική, με την εμφάνιση να είναι αρκετά «πρησμένη».