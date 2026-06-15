Η Renault πάει στον... πόλεμο!
NEWSAUTO.GR

Η Renault πάει στον... πόλεμο!

Η Renault σε συνεργασία με την εταιρία αμυντικών συστημάτων Thales παρουσίασε το 4 TROOP, ένα νέο τακτικό όχημα επικοινωνιών με εξειδικευμένη τεχνολογία για σύγχρονες επιχειρησιακές αποστολές.

Η Renault πάει στον... πόλεμο!
Ο όμιλος Renault και η Thales αποκάλυψαν στην έκθεση Eurosatory 2026 το 4 TROOP, ένα νέο πρωτότυπο στρατιωτικό όχημα που συνδυάζει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, μη επανδρωμένα συστήματα και υβριδική τεχνολογία κίνησης με στόχο να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των χερσαίων δυνάμεων.

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