Η Renault πάει στον... πόλεμο!

Ο όμιλος Renault και η Thales αποκάλυψαν στην έκθεση Eurosatory 2026 το 4 TROOP, ένα νέο πρωτότυπο στρατιωτικό όχημα που συνδυάζει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, μη επανδρωμένα συστήματα και υβριδική τεχνολογία κίνησης με στόχο να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των χερσαίων δυνάμεων.