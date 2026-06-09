Αποκλειστικό newsauto: Δείτε τα ολοκαίνουργια Subaru που ήρθαν Ελλάδα (+video)

Ένα νέο μοντέλο έφερε στην Ελλάδα η εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Subaru και συγκεκριμένα το Uncharted. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό μοντέλο που λανσάρει η ιαπωνική μάρκα στην ευρωπαϊκή αγορά και όπως θα δείτε ήδη τα πρώτα αυτοκίνητα έχουν έρθει στη χώρα μας.