Αποκλειστικό newsauto: Δείτε τα ολοκαίνουργια Subaru που ήρθαν Ελλάδα (+video)
Αποκλειστικό newsauto: Δείτε τα ολοκαίνουργια Subaru που ήρθαν Ελλάδα (+video)
Ο φακός του Newsauto απαθανάτισε τα πρώτα αυτοκίνητα που θα δούμε να κυκλοφορούν στους δρόμους στα μέσα Ιουνίου…
UPD:
Ένα νέο μοντέλο έφερε στην Ελλάδα η εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Subaru και συγκεκριμένα το Uncharted. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό μοντέλο που λανσάρει η ιαπωνική μάρκα στην ευρωπαϊκή αγορά και όπως θα δείτε ήδη τα πρώτα αυτοκίνητα έχουν έρθει στη χώρα μας.
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