Χαμός απο τις ψηφιακές κλήσεις - Χιλιάδες τα πρόστιμα

Δύο μήνες μετά την εκκίνησή του, το νέο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας μιλά με αριθμούς: 2.453 κλήσεις έχουν ήδη επιδοθεί σε οδηγούς σε όλη την Ελλάδα, χωρίς κανέναν αστυνομικό να σταματήσει το όχημά τους στον δρόμο. Η κάμερα είδε, κατέγραψε, και η κλήση έφτασε ψηφιακά στην πόρτα σας. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα της τροχαίας στη χώρα μας — και μόλις αρχίζει.