Το σενάριο... τρόμου στα καύσιμα έρχεται μεθαύριο

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη και σκληρή. Στο πετρέλαιο κίνησης η αύξηση αγγίζει πλέον τα 50 λεπτά το λίτρο σε μέσο επίπεδο. Δηλαδή, η αγορά έχει ήδη ξεπεράσει τις «ανάσες» που σχεδιάζονται. Στην αμόλυβδη, η αύξηση κινείται κοντά στα 30 με 35 λεπτά το λίτρο. Πρόκειται για άνοδο που καταγράφεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με την αγορά να αντιδρά άμεσα στις διεθνείς εξελίξεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο: οι τιμές ανεβαίνουν πιο γρήγορα από τα μέτρα που υποτίθεται ότι θα τις συγκρατήσουν.

Το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος της αύξησης. Είναι ο χρόνος. Τα όποια μέτρα στήριξης δεν εφαρμόζονται άμεσα. Υπάρχει καθυστέρηση. Και μέσα σε αυτό το «κενό», η αγορά κινείται ελεύθερα, προεξοφλώντας εξελίξεις και ανεβάζοντας τις τιμές πριν προλάβει να λειτουργήσει οποιαδήποτε παρέμβαση. Το αποτέλεσμα είναι οι οδηγοί πληρώνουν ήδη το «λογαριασμό» πριν δουν το παραμικρό όφελος. Αν δούμε μέχρι την Πέμπτη την τιμή της βενζίνης στα 2,10 ευρώ, μην ξαφνιαστούμε…



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ