Από σήμερα μια νέα αυτοκινητοβιομηχανία μπαίνει στην Ελλάδα - Δείτε τα μοντέλα της

Η Changan, ένας από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων της Κίνας, ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 160 χρόνια και σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κολοσσούς της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, με παρουσία σε πάνω από 60 χώρες.

Η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα με ένα ευρύ σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε στην έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025). Εκεί, τα δύο ηλεκτρικά SUV της Changan, τα Deepal S05 και Deepal S07 αποτέλεσαν τα κεντρικά σημεία αναφοράς της στρατηγικής της.

Από ελληνικής πλευράς, η συνεργασία με τον Όμιλο Βασιλάκη κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Ο Όμιλος διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης, πολυετή εμπειρία στον κλάδο της αυτοκίνησης και τη φήμη ενός οργανισμού που επενδύει σε μακροπρόθεσμες συνεργασίες...





