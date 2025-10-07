Από σήμερα μια νέα αυτοκινητοβιομηχανία μπαίνει στην Ελλάδα - Δείτε τα μοντέλα της
NEWSAUTO.GR

Από σήμερα μια νέα αυτοκινητοβιομηχανία μπαίνει στην Ελλάδα - Δείτε τα μοντέλα της

Επίσημα από σήμερα μία νέα μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία μπαίνει στην Ελληνική αγορά. Ο λόγος για την Changan την οποία φέρνει ο Όμιλος Βασιλάκη. Δείτε τα πρώτα αυτοκίνητα...

Από σήμερα μια νέα αυτοκινητοβιομηχανία μπαίνει στην Ελλάδα - Δείτε τα μοντέλα της
5 ΣΧΟΛΙΑ

Η Changan, ένας από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων της Κίνας, ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 160 χρόνια και σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κολοσσούς της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, με παρουσία σε πάνω από 60 χώρες.

Η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα με ένα ευρύ σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε στην έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025). Εκεί, τα δύο ηλεκτρικά SUV της Changan, τα Deepal S05 και Deepal S07 αποτέλεσαν τα κεντρικά σημεία αναφοράς της στρατηγικής της.

Από ελληνικής πλευράς, η συνεργασία με τον Όμιλο Βασιλάκη κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Ο Όμιλος διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης, πολυετή εμπειρία στον κλάδο της αυτοκίνησης και τη φήμη ενός οργανισμού που επενδύει σε μακροπρόθεσμες συνεργασίες...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




5 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης