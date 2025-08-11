Ηλεκτρικό εναντίον φορτηγού: Τι συμβαίνει στα αλήθεια;
Η σύγκρουση με το ηλεκτρικό σηκώνει στον αέρα φορτηγό και ακολουθεί θύελλα αντιδράσεων.

Ένα βίντεο πρόσκρουσης που έγινε viral στην Κίνα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και έφερε την αυτοκινητοβιομηχανία Li Auto σε δύσκολη θέση, αφού κατηγορείται για παραπλανητικές πρακτικές.

