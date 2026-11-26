Η Ισλανδία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας επιθυμιών πολλών ταξιδιωτών, είναι όμως επίσης διαβόητα ακριβή. Αλλά αν έχουμε αρκετό χρόνο και ενέργεια, η διαδικτυακή πλατφόρμα Hospitality Guide προτείνει μια λύση που συνδυάζει το χαμηλό κόστος με τη μοναδική ευκαιρία να ζήσουμε την αυθεντική καθημερινότητα του ονειρεμένου προορισμού του βορρά.