Χριστουγεννιάτικη wishlist: Αυτά είναι τα δώρα από Acqua di Parma και Diptyque που θέλουμε φέτος
Χριστουγεννιάτικη wishlist: Αυτά είναι τα δώρα από Acqua di Parma και Diptyque που θέλουμε φέτος
Οι δύο εμβληματικοί οίκοι παρουσιάζουν τις festive συλλογές τους με αρώματα, κεριά και design αντικείμενα που θέλουμε να χαρίσουμε στους αγαπημένους μας, αλλά και να κρατήσουμε για εμάς τους ίδιους.
Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, η λίστα με τα δώρα που θέλουμε να χαρίσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα αλλά και εκείνα που κρατάμε για τον εαυτό μας αρχίζει να μεγαλώνει. Αρώματα με ξεχωριστό χαρακτήρα, αρωματικά κεριά και ιδιαίτερα αντικείμενα για το σπίτι είναι πάντα ψηλά στις επιλογές μας, ειδικά όταν συνδυάζουν όμορφο design και ξεχωριστή αισθητική.
Φέτος, δύο αγαπημένοι οίκοι της υψηλής αρωματοποιίας, η Acqua di Parma και η Diptyque, παρουσιάζουν τις νέες εορταστικές συλλογές τους, γεμάτες ιδέες για ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα δώρα. Και έχουμε έναν ακόμη λόγο να τις ανακαλύψουμε από κοντά: τις βρίσκουμε στο νέο attica Beauty, στο επίπεδο 2 του The Mall Athens, έναν σύγχρονο beauty προορισμό που συγκεντρώνει luxury και niche brands από τον κόσμο της ομορφιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρωματοποιία.
Από την ιταλική φινέτσα της Acqua di Parma, μέχρι το καλλιτεχνικό σύμπαν της Diptyque, συγκεντρώσαμε τις προτάσεις που μπαίνουν στη φετινή μας wishlist και που θα χαρούμε εξίσου να προσφέρουμε ή να λάβουμε ως δώρο.
Φέτος, δύο αγαπημένοι οίκοι της υψηλής αρωματοποιίας, η Acqua di Parma και η Diptyque, παρουσιάζουν τις νέες εορταστικές συλλογές τους, γεμάτες ιδέες για ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα δώρα. Και έχουμε έναν ακόμη λόγο να τις ανακαλύψουμε από κοντά: τις βρίσκουμε στο νέο attica Beauty, στο επίπεδο 2 του The Mall Athens, έναν σύγχρονο beauty προορισμό που συγκεντρώνει luxury και niche brands από τον κόσμο της ομορφιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρωματοποιία.
Από την ιταλική φινέτσα της Acqua di Parma, μέχρι το καλλιτεχνικό σύμπαν της Diptyque, συγκεντρώσαμε τις προτάσεις που μπαίνουν στη φετινή μας wishlist και που θα χαρούμε εξίσου να προσφέρουμε ή να λάβουμε ως δώρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα