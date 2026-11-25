Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, η λίστα με τα δώρα που θέλουμε να χαρίσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα αλλά και εκείνα που κρατάμε για τον εαυτό μας αρχίζει να μεγαλώνει. Αρώματα με ξεχωριστό χαρακτήρα, αρωματικά κεριά και ιδιαίτερα αντικείμενα για το σπίτι είναι πάντα ψηλά στις επιλογές μας, ειδικά όταν συνδυάζουν όμορφο design και ξεχωριστή αισθητική.Φέτος, δύο αγαπημένοι οίκοι της υψηλής αρωματοποιίας, η Acqua di Parma και η Diptyque, παρουσιάζουν τις νέες εορταστικές συλλογές τους, γεμάτες ιδέες για ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα δώρα. Και έχουμε έναν ακόμη λόγο να τις ανακαλύψουμε από κοντά: τις βρίσκουμε στο νέο attica Beauty, στο επίπεδο 2 του The Mall Athens, έναν σύγχρονο beauty προορισμό που συγκεντρώνει luxury και niche brands από τον κόσμο της ομορφιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρωματοποιία.Από την ιταλική φινέτσα της Acqua di Parma, μέχρι το καλλιτεχνικό σύμπαν της Diptyque, συγκεντρώσαμε τις προτάσεις που μπαίνουν στη φετινή μας wishlist και που θα χαρούμε εξίσου να προσφέρουμε ή να λάβουμε ως δώρο.