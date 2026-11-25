Με την είσοδο του Άρη στην Παρθένο, στις 25 Νοεμβρίου, τέσσερα ζώδια αρνούνται, πλέον, να αποδεχτούν τις άσχημες συμπεριφορές των άλλων. Ο πλανήτης της δράσης τα γεμίζει με αρκετή αυτοπεποίθηση για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να θέσουν τα όριά τους.