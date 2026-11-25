Τέσσερα ζώδια σταματούν από σήμερα, 25 Νοεμβρίου, να ανέχονται τις παράλογες συμπεριφορές των άλλων
Τέσσερα ζώδια σταματούν από σήμερα, 25 Νοεμβρίου, να ανέχονται τις παράλογες συμπεριφορές των άλλων
Καθώς ο Άρης εισέρχεται στον Παρθένο
Με την είσοδο του Άρη στην Παρθένο, στις 25 Νοεμβρίου, τέσσερα ζώδια αρνούνται, πλέον, να αποδεχτούν τις άσχημες συμπεριφορές των άλλων. Ο πλανήτης της δράσης τα γεμίζει με αρκετή αυτοπεποίθηση για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να θέσουν τα όριά τους.
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