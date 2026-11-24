Φεστιβάλ Ολυμπίας: Προβάλλει τις καλύτερες παιδικές και εφηβικές ταινίες από όλο τον κόσμο, με ελεύθερη είσοδο
Φεστιβάλ Ολυμπίας: Προβάλλει τις καλύτερες παιδικές και εφηβικές ταινίες από όλο τον κόσμο, με ελεύθερη είσοδο
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους επιστρέφει στον Πύργο και την Αμαλιάδα, από τις 28 Nοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους επιστρέφει, με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα, από τις 28 Nοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου. Για ακόμα μία χρονιά, θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια με ελεύθερη είσοδο, αλλά και εκτεταμένο πρόγραμμα κινηματογραφικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δράσεων για τη στήριξη της παραγωγής ελληνικών ταινιών για παιδιά.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα