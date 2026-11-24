Πόσο ασφαλές είναι τελικά ένα παιδί μέσα στο ίδιο του το δωμάτιο; Σε μια εποχή που οι γονείς ανησυχούν για τους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους μπορεί να βρίσκεται ήδη στα χέρια των παιδιών τους: η οθόνη του κινητού τους.