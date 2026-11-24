Η Σελένα Γκόμεζ φόρεσε μαύρο βελούδο με δύο διαφορετικούς τρόπους το ίδιο βράδυ
Η Σελένα Γκόμεζ φόρεσε μαύρο βελούδο με δύο διαφορετικούς τρόπους το ίδιο βράδυ
Η ηθοποιός επέλεξε ένα μίνι φόρεμα με σατέν φουλάρι και ένα κοστούμι Khaite με έντονους ώμους για την εμφάνισή της στο «Jimmy Kimmel Live!».
Η ηθοποιός επέλεξε ένα μίνι φόρεμα με σατέν φουλάρι και ένα κοστούμι Khaite με έντονους ώμους για την εμφάνισή της στο «Jimmy Kimmel Live!».
Στις 19 Νοεμβρίου η Selena Gomez έφτασε στο στούντιο του «Jimmy Kimmel Live!» με ένα μαύρο βελούδινο μίνι φόρεμα και έφυγε με ένα κοστούμι από το ίδιο ύφασμα. Για την άφιξή της, η ηθοποιός επέλεξε ένα εφαρμοστό, μακρυμάνικο φόρεμα με ψηλή λαιμόκοψη και ενσωματωμένο μαύρο σατέν φουλάρι, δεμένο στο πλάι.
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