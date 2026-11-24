Η Simone Rocha και η Crocs ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους με τις πιο απρόσμενες μπαλαρίνες
Η Simone Rocha και η Crocs ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους με τις πιο απρόσμενες μπαλαρίνες
Αφού στόλισε το κλασικό σαμπό με πέρλες και κρύσταλλα, η Ιρλανδή σχεδιάστρια δίνει τώρα στις πουέντ τις πληθωρικές αναλογίες των Crocs.
Αφού στόλισε το κλασικό σαμπό με πέρλες και κρύσταλλα, η Ιρλανδή σχεδιάστρια δίνει τώρα στις πουέντ τις πληθωρικές αναλογίες των Crocs.
Όταν η Simone Rocha έδειξε για πρώτη φορά τα Crocs της στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, το γνώριμο σαμπό απέκτησε μια θέση στην πασαρέλα. Στο σόου της για την άνοιξη του 2024, η Ιρλανδή σχεδιάστρια το ενέταξε στον κόσμο των συλλογών της, όπου οι πέρλες, οι φιόγκοι και τα κρύσταλλα συνυπάρχουν συχνά με βαριές σόλες και υπερβολικές αναλογίες.
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