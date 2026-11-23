Ο Νοέμβριος ολοκληρώνεται με ένα εντυπωσιακό αστρολογικό φαινόμενο: την Πανσέληνο του Κάστορα, στις 24 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια Υπερπανσέληνο, κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται πιο κοντά στη Γη και εμφανίζεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη στον ουρανό. Η ονομασία της προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτόχθονων πληθυσμών της Βόρειας Αμερικής, καθώς αυτή την εποχή οι κάστορες προετοίμαζαν τα καταφύγιά τους για τον χειμώνα.







Η ένταση αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή στην επικοινωνία και στην καθημερινότητα. Μικρές παρεξηγήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε μεγαλύτερες διαφωνίες, ενώ ζητήματα που αποφεύγατε να αντιμετωπίσετε ενδέχεται να έρθουν ξανά στην επιφάνεια. Τρία ζώδια θα χρειαστεί να δείξουν λίγη παραπάνω υπομονή.

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