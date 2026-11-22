Εξερευνήσαμε τη μαγευτική φθινοπωρινή Τήνο: Γαστρονομία, τέχνη, θρησκεία, τελετουργίες του παρελθόντος
Εξερευνήσαμε τη μαγευτική φθινοπωρινή Τήνο: Γαστρονομία, τέχνη, θρησκεία, τελετουργίες του παρελθόντος
Πήγαμε στη σειρά καλλιτεχνικών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών και γαστρονομικών δράσεων «Αόρατο Νήμα Υφαίνει», που τον Οκτώβριο του 2026 επανασύστησαν το νησί σε όσους είχαν την ευκαιρία να το δουν εκτός τουριστικής σεζόν, ως μια κιβωτό μνήμης, παράδοσης και αδιάκοπης δημιουργίας
«Τα χωριά στο νησί της Τήνου έχουν κυτταρική δομή και αποτελούνται από σπίτια στο κέντρο, κήπους, μποστάνια και χωράφια… Τα περισσότερα χωριά έχουν πυρηνική μορφή, η οποία αναπτύχθηκε με διαδοχικές επεκτάσεις τους» γράφει η αρχιτέκτονας Μαρία Βιδάλη στο βιβλίο της «Γη και Χωριό. Τα ξωκλήσια της Τήνου» (εκδ. Futura, 2009). «Τα καλλιεργημένα κτήματα λειτουργούν σαν μέτωπο μεταξύ των σπιτιών. Κατά αυτό τον τρόπο, ο κατοικημένος χώρος του χωριού συνδέεται με τα χωράφια. Μοιάζουν με μεμβράνη που διαπερνάται από τα μονοπάτια του χωριού». Η ανθρώπινη δράση, που αναπτύσσεται μεταξύ των κατοικημένων τμημάτων του χωριού και των αγρών, προσθέτει, «θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα κομμάτι ύφασμα που φτιάχνεται και αποκαλύπτονται καθώς μπλέκονται τα νήματά του».
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