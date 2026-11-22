«Τα χωριά στο νησί της Τήνου έχουν κυτταρική δομή και αποτελούνται από σπίτια στο κέντρο, κήπους, μποστάνια και χωράφια… Τα περισσότερα χωριά έχουν πυρηνική μορφή, η οποία αναπτύχθηκε με διαδοχικές επεκτάσεις τους» γράφει η αρχιτέκτονας Μαρία Βιδάλη στο βιβλίο της «Γη και Χωριό. Τα ξωκλήσια της Τήνου» (εκδ. Futura, 2009). «Τα καλλιεργημένα κτήματα λειτουργούν σαν μέτωπο μεταξύ των σπιτιών. Κατά αυτό τον τρόπο, ο κατοικημένος χώρος του χωριού συνδέεται με τα χωράφια. Μοιάζουν με μεμβράνη που διαπερνάται από τα μονοπάτια του χωριού». Η ανθρώπινη δράση, που αναπτύσσεται μεταξύ των κατοικημένων τμημάτων του χωριού και των αγρών, προσθέτει, «θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα κομμάτι ύφασμα που φτιάχνεται και αποκαλύπτονται καθώς μπλέκονται τα νήματά του».