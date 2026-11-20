Πόσο διαφορετικά μεγαλώνουμε ένα κορίτσι από ένα αγόρι, ακόμα κι όταν πιστεύουμε απόλυτα στην ισότητα; Από την εμπιστοσύνη στις πρώτες τους κινήσεις μέχρι τα παιχνίδια, τα ρούχα και τις προσδοκίες για το μέλλον τους, τα εσωτερικευμένα στερεότυπα βρίσκουν τρόπο να τρυπώνουν ύπουλα στην καθημερινότητα.