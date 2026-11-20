Μεγαλώνοντας τα κορίτσια μας με λάθος τρόπο
Μεγαλώνοντας τα κορίτσια μας με λάθος τρόπο
Από την εμπιστοσύνη στις πρώτες τους κινήσεις μέχρι τα παιχνίδια, τα ρούχα και τις προσδοκίες για το μέλλον τους, τα εσωτερικευμένα στερεότυπα βρίσκουν τρόπο να τρυπώνουν ύπουλα στην καθημερινότητα
Πόσο διαφορετικά μεγαλώνουμε ένα κορίτσι από ένα αγόρι, ακόμα κι όταν πιστεύουμε απόλυτα στην ισότητα; Από την εμπιστοσύνη στις πρώτες τους κινήσεις μέχρι τα παιχνίδια, τα ρούχα και τις προσδοκίες για το μέλλον τους, τα εσωτερικευμένα στερεότυπα βρίσκουν τρόπο να τρυπώνουν ύπουλα στην καθημερινότητα.
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