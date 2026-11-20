Στην Εθνική Γιορτή του Μονακό, στις 19 Νοεμβρίου, η Beatrice Borromeo ξεχώρισε με ένα σύνολο Dior σε απαλή ροζ απόχρωση. Η Ιταλίδα δημοσιογράφος και μούσα του γαλλικού οίκου επέλεξε ένα ροζ μεταξωτό ταγέρ, με εφαρμοστό σακάκι και πλούσια midi φούστα, που παρέπεμπε στο εμβληματικό New Look του Christian Dior και στις χαρακτηριστικές εμφανίσεις της Grace Kelly.



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