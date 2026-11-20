Η Μπεατρίς Μπορομέο με απαλό ροζ σύνολο εμπνευσμένο από το New Look του Christian Dior
Η Μπεατρίς Μπορομέο με απαλό ροζ σύνολο εμπνευσμένο από το New Look του Christian Dior
Το σύνολο ολοκλήρωναν ένα πλατύγυρο ροζ καπέλο με φιόγκο, ασορτί slingback γόβες με λουλουδάτες λεπτομέρειες και διακριτικά κοσμήματα.
Το σύνολο ολοκλήρωναν ένα πλατύγυρο ροζ καπέλο με φιόγκο, ασορτί slingback γόβες με λουλουδάτες λεπτομέρειες και διακριτικά κοσμήματα.
Στην Εθνική Γιορτή του Μονακό, στις 19 Νοεμβρίου, η Beatrice Borromeo ξεχώρισε με ένα σύνολο Dior σε απαλή ροζ απόχρωση. Η Ιταλίδα δημοσιογράφος και μούσα του γαλλικού οίκου επέλεξε ένα ροζ μεταξωτό ταγέρ, με εφαρμοστό σακάκι και πλούσια midi φούστα, που παρέπεμπε στο εμβληματικό New Look του Christian Dior και στις χαρακτηριστικές εμφανίσεις της Grace Kelly.
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