H εμφάνιση της Sienna Spiro στη σκηνή του Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2026, στις 14 Νοεμβρίου, μας έδωσε μια υπέροχη αφορμή να θυμηθούμε μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στην ιστορία της μουσικής. Η νεαρή Βρετανίδα τραγουδίστρια ερμήνευσε ζωντανά το «Smooth Operator», τη διαχρονική επιτυχία των Sade από το 1984, αποτίοντας φόρο τιμής στο συγκρότημα με αφορμή την ένταξή του στο Rock & Roll Hall of Fame. Η ίδια η Sade Adu μπορεί να μην παρευρέθηκε στην τελετή, ωστόσο η μουσική της ήταν αρκετή για να μας μεταφέρει για λίγο πίσω στη δεκαετία του 1980, τότε που μια γυναίκα με βαθιά, βελούδινη φωνή, κόκκινο κραγιόν και αυστηρά τραβηγμένα μαλλιά επαναπροσδιόριζε, σχεδόν αθόρυβα, την έννοια της κομψότητας.Η Sade Adu δεν υπήρξε ποτέ μια συνηθισμένη pop star. Γεννημένη το 1959 στη Νιγηρία και μεγαλωμένη στη Βρετανία, η Helen Folasade Adu έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Sade, που σχηματίστηκε το 1982. Με μουσικές επιρροές από τη soul, την jazz και την R&B, κατάφερε να δημιουργήσει έναν ήχο που δύσκολα μπορούσε να ενταχθεί σε μία μόνο κατηγορία, ενώ η contralto φωνή της δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με την εικόνα της. Σε μια εποχή που η υπερβολή αποτελούσε σχεδόν προϋπόθεση για να ξεχωρίσει κανείς, εκείνη επέλεξε τη λιτότητα και τη δύναμη των μικρών λεπτομερειών.