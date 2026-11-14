Ελλάδα και ισότητα: Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου κρατάει στα χέρια της την νέα μελέτη «Μεταξύ φύλων» της διαΝΕΟσις για την έμφυλη ισότητα και παρουσιάζει τα δεδομένα, παρατηρεί τι έχει αλλάξει, πού παραμένουν οι ανισότητες και πώς αποτυπώνονται στην καθημερινή μας ζωή.