Ελλάδα και ισότητα: Πού βρισκόμαστε σήμερα;
MARIE CLAIRE

Ελλάδα και ισότητα: Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου κρατάει στα χέρια της την νέα μελέτη «Μεταξύ φύλων» της διαΝΕΟσις για την έμφυλη ισότητα και παρουσιάζει τα δεδομένα, παρατηρεί τι έχει αλλάξει, πού παραμένουν οι ανισότητες και πώς αποτυπώνονται στην καθημερινή μας ζωή.

Ελλάδα και ισότητα: Πού βρισκόμαστε σήμερα;
Σπουδές, εργασία, μισθός, πολιτική εκπροσώπηση, οικιακή φροντίδα, ασφάλεια στις σχέσεις, υγεία και μακροζωία.

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου κρατάει στα χέρια της την νέα μελέτη «Μεταξύ φύλων» της διαΝΕΟσις για την έμφυλη ισότητα στην Ελλάδα, παρουσιάζει τα δεδομένα, παρατηρεί τι έχει αλλάξει, πού παραμένουν οι ανισότητες και πώς αποτυπώνονται στην καθημερινή μας ζωή.
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