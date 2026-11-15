Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη διαδρομή Αγρίνιο - Αμφιλοχία, ανατράπηκαν και τα δύο ΙΧ κοντά στο Ξηρόμερο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14/11 στην Αιτωλοακαρνανία, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να ανατραπούν και τα δύο οχήματα.Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 21:00, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, στον Δήμο Ξηρομέρου.Σύμφωνα με πληροφορίες του Agrinionews, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το ένα αυτοκίνητο φέρεται να επιχείρησε προσπέραση, τη στιγμή που το δεύτερο όχημα πραγματοποιούσε στροφή προς την περιοχή της Παπαδάτου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση.Από το τροχαίο τραυματίστηκε μία νεαρή γυναίκα, η οποία επέβαινε στο ένα αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 25 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.