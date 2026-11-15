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Αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στην Κόρινθο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στην Κόρινθο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής - Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας για να διερευνήσουν τις συνθήκες του ατυχήματος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου στην Κόρινθο, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, της πορείας του και ανετράπη.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ένας άνδρας βγήκε από το όχημα μετά το ατύχημα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.
Στην περιοχή μετέβησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου, οι οποίοι ανέλαβαν την καταγραφή του συμβάντος και την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ένας άνδρας βγήκε από το όχημα μετά το ατύχημα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.
Στην περιοχή μετέβησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου, οι οποίοι ανέλαβαν την καταγραφή του συμβάντος και την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
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