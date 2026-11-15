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Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση, υπέστη εκτεταμένες ζημιές
Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση, υπέστη εκτεταμένες ζημιές
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων καταστράφηκε ολοσχερώς
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 15/11 σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.
Η πυρκαγιά φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τον πλήρη έλεγχο του κτηρίου.
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων καταστράφηκε ολοσχερώς.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 06:41 και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Η πυρκαγιά φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τον πλήρη έλεγχο του κτηρίου.
Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στον Δήμο Μεταμόρφωσης.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 15, 2026
Επιχείρησαν 20 #πυροσβέστες με 6 #οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων καταστράφηκε ολοσχερώς.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 06:41 και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Η φωτιά σημειώθηκε σε εργοστάσιο επί των οδών Κεφαλληνίας και Γαλήνης στη Μεταμόρφωση. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο χώρος είναι γεμάτος με σκουπίδια.
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