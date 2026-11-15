Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση, υπέστη εκτεταμένες ζημιές
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση, υπέστη εκτεταμένες ζημιές

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων καταστράφηκε ολοσχερώς

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση, υπέστη εκτεταμένες ζημιές
Κώστας Στάμου
UPD: 5 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 15/11 σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Η πυρκαγιά φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τον πλήρη έλεγχο του κτηρίου.



Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων καταστράφηκε ολοσχερώς.



Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 06:41 και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

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Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση, υπέστη εκτεταμένες ζημιές
Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση, υπέστη εκτεταμένες ζημιές
Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση, υπέστη εκτεταμένες ζημιές


Η φωτιά σημειώθηκε σε εργοστάσιο επί των οδών Κεφαλληνίας και Γαλήνης στη Μεταμόρφωση. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο χώρος είναι γεμάτος με σκουπίδια.

Κώστας Στάμου
UPD: 5 ΣΧΟΛΙΑ

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