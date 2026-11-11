Ρωσία: Κορίτσια 10 ετών διδάσκονται την αρετή της παρθενίας και απαγορεύεται να φορούν παντελόνια
MARIE CLAIRE

Ρωσία: Κορίτσια 10 ετών διδάσκονται την αρετή της παρθενίας και απαγορεύεται να φορούν παντελόνια

Ένα νέο μάθημα για tradwives επεκτείνεται στη χώρα, με κρατική πιστοποίηση, σύμφωνα με βρετανικό ρεπορτάζ

Ρωσία: Κορίτσια 10 ετών διδάσκονται την αρετή της παρθενίας και απαγορεύεται να φορούν παντελόνια
Στη Ρωσία των τσάρων η αριστοκρατία έστελνε τα κορίτσια της στα λεγόμενα «Ινστιτούτα Ευγενών Παρθένων», όπου διδάσκονταν δεξιότητες της οικοκυρικής και κοινωνικές αρετές που τους επέτρεπαν να προετοιμαστούν για έναν προνομιούχο γάμο. Σήμερα, σύμφωνα με ένα νέο ρεπορτάζ των Times, έχει αρχίσει να γνωρίζει διάδοση ένα παρόμοιο πρόγραμμα μαθημάτων, που απευθύνεται σε μαθήτριες από 10 έως 16 ετών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης