Ρωσία: Κορίτσια 10 ετών διδάσκονται την αρετή της παρθενίας και απαγορεύεται να φορούν παντελόνια

Στη Ρωσία των τσάρων η αριστοκρατία έστελνε τα κορίτσια της στα λεγόμενα «Ινστιτούτα Ευγενών Παρθένων», όπου διδάσκονταν δεξιότητες της οικοκυρικής και κοινωνικές αρετές που τους επέτρεπαν να προετοιμαστούν για έναν προνομιούχο γάμο. Σήμερα, σύμφωνα με ένα νέο ρεπορτάζ των Times, έχει αρχίσει να γνωρίζει διάδοση ένα παρόμοιο πρόγραμμα μαθημάτων, που απευθύνεται σε μαθήτριες από 10 έως 16 ετών.