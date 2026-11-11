Ελισάβετ Σπανού: Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, δεν ξέρω το ρεπερτόριο της τραγουδίστριας
Ελισάβετ Σπανού: Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, δεν ξέρω το ρεπερτόριο της τραγουδίστριας
«Δεν ξέρω το κορίτσι τι τραγούδια έχει βγάλει, ένα που λέει για “Σαφάρι” δεν μου πολυάρεσε», ανέφερε η ίδια
Ένα σχόλιο για τη σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου έκανε η Ελισάβετ Σπανού, επισημαίνοντας πως της αρέσουν πολύ ως ζευγάρι.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ρεπερτόριο της τραγουδίστριας, εξηγώντας πως δεν είναι στα ακούσματά της, χωρίς να θέλει να το κρίνει. Μιλώντας στην εκπόμπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, απάντησε ακόμη για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της κόρης της με τον πρώην σύντροφό της, αλλά και για τον εκπρόσωπο της Κύπρου στη Eurovision 2027.
«Ως ζευγάρι είναι πολύ ωραίοι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου», είπε αρχικά η Ελισάβετ Σπανού για το πρώην μοντέλο και τη σύντροφό του, ενώ όταν ρωτήθηκε εάν ακούει τη μουσική της τραγουδίστριας, δήλωσε: «Δεν ακούω πολύ ελληνική μουσική, δεν ξέρω το κορίτσι τι τραγούδια έχει βγάλει. Ακούω αποσπάσματα από αναπαραγωγές και τέτοια. Ένα που λέει για “Σαφάρι” δεν μου πολυάρεσε, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω όμως το ρεπερτόριό της και καλό είναι να μην κρίνω».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, η Ελισάβετ Σπανού σχολίασε τον τρόπο που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη χειρίζονται το μεγάλωμα του γιου τους: «Και τα παιδιά αυτά (η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου) φαίνεται να έχουν βρει την ισορροπία τους. Στην αρχή που έβλεπα το παιδί πολύ πέρα δώθε, χωρίς να μου πέφτει φυσικά λόγος, είμαι υπέρ του να έχει μια σταθερότητα. Και η σταθερότητα έρχεται συνήθως από τη σταθερή βάση, την εστία, από το σπίτι και μερικές φορές πρέπει οι χωρισμοί να γίνονται για να προχωρούν οι άνθρωποι προς τις κατευθύνσεις που τους τραβάει η καρδιά τους», είπε.
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή η τραγουδίστρια τόνισε: «Είμαι πολύ καλά όπως είμαι. Με την έννοια ότι έχουμε καταφέρει ο μπαμπάς να έχει μια εξαιρετική επαφή με το παιδί μου αλλά δεν μπορώ να γυρίσω και να πω πως μετανιώνω. Η μικρή ζητάει τον μπαμπά της, αντιλαμβάνεται ότι είναι μακριά τώρα πια. Δόξα τω Θεώ, όμως, έχουν κυλήσει όλα πολύ ομαλά».
Κλείνοντας, η Ελισάβετ Σπανού αναφέρθηκε στη Eurovision και στον Γιώργο Περρή που θα τραγουδήσει για την Κύπρο, σημειώνοντας πως διαφωνεί με τις αντιδράσεις που υπήρξαν στα μίντια: «Ο άνθρωπος αυτός έχει μία μακρά πορεία. Δεν έχω καταλάβει γιατί έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός. Ας αφήσουμε τον άνθρωπο να κάνει την προσπάθειά του. Έχουμε γίνει όλοι ειδήμονες της μουσικής και προδικάζουμε τι θα γίνει. Ας τον αφήσουμε να δοκιμαστεί».
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ρεπερτόριο της τραγουδίστριας, εξηγώντας πως δεν είναι στα ακούσματά της, χωρίς να θέλει να το κρίνει. Μιλώντας στην εκπόμπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, απάντησε ακόμη για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της κόρης της με τον πρώην σύντροφό της, αλλά και για τον εκπρόσωπο της Κύπρου στη Eurovision 2027.
«Ως ζευγάρι είναι πολύ ωραίοι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου», είπε αρχικά η Ελισάβετ Σπανού για το πρώην μοντέλο και τη σύντροφό του, ενώ όταν ρωτήθηκε εάν ακούει τη μουσική της τραγουδίστριας, δήλωσε: «Δεν ακούω πολύ ελληνική μουσική, δεν ξέρω το κορίτσι τι τραγούδια έχει βγάλει. Ακούω αποσπάσματα από αναπαραγωγές και τέτοια. Ένα που λέει για “Σαφάρι” δεν μου πολυάρεσε, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω όμως το ρεπερτόριό της και καλό είναι να μην κρίνω».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, η Ελισάβετ Σπανού σχολίασε τον τρόπο που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη χειρίζονται το μεγάλωμα του γιου τους: «Και τα παιδιά αυτά (η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου) φαίνεται να έχουν βρει την ισορροπία τους. Στην αρχή που έβλεπα το παιδί πολύ πέρα δώθε, χωρίς να μου πέφτει φυσικά λόγος, είμαι υπέρ του να έχει μια σταθερότητα. Και η σταθερότητα έρχεται συνήθως από τη σταθερή βάση, την εστία, από το σπίτι και μερικές φορές πρέπει οι χωρισμοί να γίνονται για να προχωρούν οι άνθρωποι προς τις κατευθύνσεις που τους τραβάει η καρδιά τους», είπε.
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή η τραγουδίστρια τόνισε: «Είμαι πολύ καλά όπως είμαι. Με την έννοια ότι έχουμε καταφέρει ο μπαμπάς να έχει μια εξαιρετική επαφή με το παιδί μου αλλά δεν μπορώ να γυρίσω και να πω πως μετανιώνω. Η μικρή ζητάει τον μπαμπά της, αντιλαμβάνεται ότι είναι μακριά τώρα πια. Δόξα τω Θεώ, όμως, έχουν κυλήσει όλα πολύ ομαλά».
Κλείνοντας, η Ελισάβετ Σπανού αναφέρθηκε στη Eurovision και στον Γιώργο Περρή που θα τραγουδήσει για την Κύπρο, σημειώνοντας πως διαφωνεί με τις αντιδράσεις που υπήρξαν στα μίντια: «Ο άνθρωπος αυτός έχει μία μακρά πορεία. Δεν έχω καταλάβει γιατί έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός. Ας αφήσουμε τον άνθρωπο να κάνει την προσπάθειά του. Έχουμε γίνει όλοι ειδήμονες της μουσικής και προδικάζουμε τι θα γίνει. Ας τον αφήσουμε να δοκιμαστεί».
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