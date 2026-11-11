Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της 6ης και τελευταίας σεζόν του «Emily in Paris» με τα πλάνα από τη Μύκονο: Ας το αποχαιρετήσουμε με πάταγο, λέει η Κόλινς

Η 5η σεζόν ολοκληρώθηκε με την Έμιλι να χωρίζει από τον Ιταλό σύντροφό της, Μαρτσέλο, τον οποίο υποδύεται ο Εουτζένιο Φραντσεσκίνι, αφού είχε μετακομίσει στη Ρώμη προκειμένου να δώσει μια ευκαιρία στη μεταξύ τους σχέση.

Το πρώτο τρέιλερ της 6ης σεζόν του « Emily in Paris » κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, προϊδεάζοντας τους θεατές για το μεγάλο δίλημμα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ηρωίδα της Λίλι Κόλινς στην τελευταία της περιπέτεια.Ο νέος κύκλος, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου στο Netflix, βρίσκει την Έμιλι «να περνά σε μια νέα εποχή φιλοδοξίας και ρομαντισμού», σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, καθώς «αντιμετωπίζει καθοριστικές επιλογές που δοκιμάζουν την απόλυτη αφοσίωσή της». «Όμως, καθώς απρόσμενες επαγγελματικές συγκρούσεις και μεταβαλλόμενες σχέσεις την αναγκάζουν να επανεξετάσει πού βρίσκεται το πραγματικό της μέλλον, πρέπει να κάνει μια τελευταία επιλογή ανάμεσα στην καριέρα της, την καρδιά της και τη ζωή που έχει χτίσει στο Παρίσι», αναφέρεται χαρακτηριστικά.Στο τρέιλερ, η Έμιλι θυμάται την απόφασή της να μετακομίσει στο Παρίσι, περιγράφοντας την αρχή της ζωής της στη γαλλική πρωτεύουσα ως «μια μικρή, διασκεδαστική παράκαμψη», προτού τα πράγματα γίνουν «περίπλοκα», «δραματικά» και «χαοτικά». «Αυτό δεν είναι απλώς μια διασκεδαστική χρονιά στο εξωτερικό. Αυτή είναι η ζωή σου», λέει η Μίντι στην Έμιλι.Στη συνέχεια, η Σιλβί, την οποία υποδύεται η Φιλιπίν Λερουά Μπολιέ, συμβουλεύει την Έμιλι να «ερωτευτεί» και να κάνει λάθη», ενώ η Έμιλι και η Μίντι σηκώνουν τα ποτήρια τους και ετοιμάζονται για «μια τελευταία ιστορία». «Ας το αποχαιρετήσουμε με πάταγο», λέει η Έμιλι.Το υπόλοιπο teaser δίνει στους θαυμαστές μια πρώτη ματιά στο ταξίδι της Έμιλι και της Μίντι στην Ελλάδα, όπου φαίνεται πως συναντούν ξανά τον Γκαμπριέλ, τον οποίο υποδύεται ο Λούκας Μπράβο, στη Μύκονο. Όταν τον ρωτούν τι κάνει, εκείνος τους απαντά αρχικά: «Είστε έτοιμες;».Στην τελευταία σεζόν επιστρέφουν ο Λουσιέν Λαβίσκουντ στον ρόλο του Άλφι, η Μίνι Ντράιβερ ως πριγκίπισσα Τζέιν, ο Μπρούνο Γκερί ως Λικ, ο Σάμιουελ Άρνολντ ως Ζιλιέν και ο Γουίλιαμ Αμπάντι ως Αντουάν.