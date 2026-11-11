Ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα στην Ισπανία για τη διάδοση περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας στο TikTok

Ο Σάντσεθ τόνισε ότι «καμία πλατφόρμα δεν βρίσκεται πάνω από το νόμο, ειδικά όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των παιδιών μας» - Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης περισσότερα από 26.000 προφίλ πιθανών παιδεραστών





Ορίστηκε δικαστής για να «διερευνήσει πιθανά αδικήματα που σχετίζονται με την παραγωγή και διάδοση περιεχομένου που απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση και αποπλάνηση ανηλίκων που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok», δήλωσε η εισαγγελία σε δελτίο Τύπου.







Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο τη Δευτέρα, η κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δεν απάντησε σχετικά.



Ο Ισπανός πρωθυπουργός,







Gran noticia: la Fiscalía acaba de abrir diligencias por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok. Ya lo advertimos hace tiempo: se acabó la impunidad en las redes sociales. Ninguna plataforma está por encima de la ley. Mucho menos de los derechos de nuestros hijos e hijas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 11, 2026

Σύμφωνα με την Maldita.es, η οποία είχε ήδη διερευνήσει το ζήτημα δύο φορές, το TikTok αφαίρεσε μόνο το 10% του περιεχομένου που είχε επισημάνει και μπλόκαρε μόνο το 26% του παράνομου περιεχομένου στην Ισπανία.



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Η οργάνωση δημοσίευσε επίσης την Τρίτη ένα συμπληρωματικό ρεπορτάζ, αναφέροντας ότι το TikTok περιόρισε δύο από τους όρους αναζήτησης —τους οποίους η έρευνα της Maldita.es είχε εντοπίσει ως διόδους πρόσβασης σε περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών για τους χρήστες στην Ισπανία— ωστόσο οι αναζητήσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να οδηγούν στο ίδιο περιεχόμενο.



Τη Δευτέρα η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε από το TikTok να αναστείλει τη λειτουργία του στην Ισπανία, εωσότου διαγράψει κάθε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, έπειτα από την έρευνα.



Ενώ οι κανόνες του κοινωνικού δικτύου απαγορεύουν στους ανηλίκους τη ζωντανή μετάδοση, η έρευνα εντόπισε σχεδόν 100 τέτοιες μεταδόσεις σε 17 χώρες, όπου οι θεατές ζητούσαν από παιδιά να εκτελέσουν ορισμένες πράξεις, μερικές φορές σεξουαλικής φύσης, έναντι πληρωμής.



εισαγγελία της Ισπανίας διέταξε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας για φερόμενη διάδοση περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok , μετά την καταγγελία που υπέβαλε η οργάνωση Maldita.es.Ορίστηκε δικαστής για να «διερευνήσει πιθανά αδικήματα που σχετίζονται με την παραγωγή και διάδοση περιεχομένου που απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση και αποπλάνηση ανηλίκων που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok», δήλωσε η εισαγγελία σε δελτίο Τύπου.Τη Δευτέρα, η Maldita.es δημοσίευσε έρευνα που αποκάλυπτε ότι βρήκε πάνω από 1.000 βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην πλατφόρμα, τα οποία είχαν συγκεντρώσει συνολικά 48 εκατομμύρια προβολές.Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο τη Δευτέρα, η κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δεν απάντησε σχετικά.Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ότι οι εισαγγελείς μόλις ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με τη διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο TikTok και επεσήμανε ότι «καμία πλατφόρμα δεν βρίσκεται πάνω από το νόμο, ειδικά όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των παιδιών μας».Σύμφωνα με την Maldita.es, η οποία είχε ήδη διερευνήσει το ζήτημα δύο φορές, το TikTok αφαίρεσε μόνο το 10% του περιεχομένου που είχε επισημάνει και μπλόκαρε μόνο το 26% του παράνομου περιεχομένου στην Ισπανία.Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης περισσότερα από 26.000 προφίλ πιθανών παιδεραστών που αντάλλασσαν ή πουλούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης στο TikTok, 7.700 εκ των οποίων λειτουργούσαν στα ισπανικά.Η οργάνωση δημοσίευσε επίσης την Τρίτη ένα συμπληρωματικό ρεπορτάζ, αναφέροντας ότι το TikTok περιόρισε δύο από τους όρους αναζήτησης —τους οποίους η έρευνα της Maldita.es είχε εντοπίσει ως διόδους πρόσβασης σε περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών για τους χρήστες στην Ισπανία— ωστόσο οι αναζητήσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να οδηγούν στο ίδιο περιεχόμενο.Τη Δευτέρα η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε από το TikTok να αναστείλει τη λειτουργία του στην Ισπανία, εωσότου διαγράψει κάθε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, έπειτα από την έρευνα.Ενώ οι κανόνες του κοινωνικού δικτύου απαγορεύουν στους ανηλίκους τη ζωντανή μετάδοση, η έρευνα εντόπισε σχεδόν 100 τέτοιες μεταδόσεις σε 17 χώρες, όπου οι θεατές ζητούσαν από παιδιά να εκτελέσουν ορισμένες πράξεις, μερικές φορές σεξουαλικής φύσης, έναντι πληρωμής.

Σύμφωνα με το Maldita.es, η μηχανή αναζήτησης αυτού του κοινωνικού δικτύου, που ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, δεν μπλόκαρε λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με αυτό το περιεχόμενο - σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει μια μεγάλη επιθετική πολιτική για τη ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) και σκοπεύει να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα αυτά σε παιδιά κάτω των 13 ετών, λόγω των πολυάριθμων κινδύνων για την υγεία και την ανάπτυξή τους.



Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε στις αρχές Φεβρουαρίου μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση «της χειραγώγησης και της ενίσχυσης του παράνομου περιεχομένου» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου απαγόρευσης της πρόσβασης σε αυτές τις πλατφόρμες για άτομα κάτω των 16 ετών.



Ο σοσιαλιστής ηγέτης κατηγορεί τακτικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X, Meta και TikTok ότι δεν κάνουν αρκετά για την καταπολέμηση της δημιουργίας και διανομής ψεύτικων σεξουαλικών εικόνων ανηλίκων στις πλατφόρμες τους.