Η Stephanie Case έγραψε ιστορία: Έγινε η πρώτη γυναίκα που έτρεξε 160 χιλιόμετρα στην Ανταρκτική - Δείτε βίντεο

Η 44χρονη Καναδή υπερμαραθωνοδρόμος, Stephanie Case, τερμάτισε σε 17 ώρες, 31 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, κατακτώντας ένα μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ.Η ίδια παραδέχεται πως ο αγώνας, κατά τη διάρκεια του οποίου χρειάστηκε να διανύσει 38 φορές μια κυκλική διαδρομή 4,2 χιλιομέτρων, στην πιο παγωμένη ήπειρο του πλανήτη, την έκανε κάποιες στιγμές να αναρωτηθεί αν είχε πάρει τις σωστές αποφάσεις στη ζωή της. Ωστόσο, κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία, γράφοντας ιστορία στον αγώνα Antarctic Ice Ultra, στην περιοχή Queen Maud Land της Ανατολικής Ανταρκτικής.Η 44χρονη έγινε η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να καλύψει απόσταση 100 μιλίων (160,9 χιλιομέτρων) στην ηπειρωτική Ανταρκτική, η οποία φιλοξενεί το μεγαλύτερο στρώμα πάγου στον κόσμο.Κρατώντας μια καναδική σημαία και με δάκρυα χαράς στα μάτια, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε 17 ώρες, 31 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Τα παπούτσια της βυθίζονταν στο παγωμένο χιόνι, καθώς ολοκλήρωνε μια διαδρομή που απαιτούσε τεράστια σωματική και ψυχική αντοχή.