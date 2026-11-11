Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Πάνω από 200 ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και επιχειρήσεις από την καταιγίδα Τσαρλς στην Πορτογαλία, δείτε βίντεο
Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις παραλίες και τα εκτεθειμένα παράκτια σημεία, λόγω του κινδύνου πλημμυρών και των επικίνδυνων συνθηκών στη θάλασσα
Αν και η καταιγίδα ήταν λιγότερο σφοδρή από ό,τι αναμενόταν αρχικά, η κυβέρνηση, η οποία είχε δεχθεί κριτική για την αργή αντίδρασή της σε καταιγίδες κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, έλαβε προληπτικά μέτρα, θέτοντας σε επιφυλακή όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μονάδες του στρατού, ανέστειλε τη λειτουργία σχολείων, έκλεισε τις μη απολύτως απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες και συνέστησε στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.
Current view of Lisbon being hammered by Storm Charles. Web Summit (taking place below in white tents and in the MEO arena) canceled today. Portuguese government had declared a state of alert for Wednesday for the entire mainland and closed all schools & non-essential public… pic.twitter.com/9K9t1QhgMg— Hope King (@hopeking) November 11, 2026
Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA ανέφερε ότι το μάτι της καταιγίδας διασπάστηκε στα δύο πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, γεγονός που μείωσε την έντασή της κατά την άφιξή της στην περιοχή του Αλγκάρβε, στο νότιο τμήμα της χώρας.
Η καταιγίδα αναμενόταν να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Πορτογαλίας και την περιοχή της Λισαβόνας μέχρι αργά το απόγευμα.
¿Aterrizaje o prueba de habilidad extrema? ✈️— Eltiempo.es (@ElTiempoes) November 11, 2026
La borrasca Charles ha complicado las cosas en Madeira, donde se han registrado rachas de hasta 136 km/h y 355 l/m² en 12 horas.
Y sí, el aterrizaje del vídeo es tan complicado como parece. pic.twitter.com/xWkXzSzUNK
Ο διοικητής της Πολιτικής Προστασίας Μάριο Σιλβέστρε δήλωσε ότι οι αρχές διατηρούν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για αιφνίδιες πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και θαλασσοταραχή, έχοντας καταγράψει 538 περιστατικά από τα μεσάνυχτα.
Η καταιγίδα Τσαρλς είχε ήδη περάσει από το αρχιπέλαγος της Μαδέρας, προκαλώντας πλημμύρες και ρίχνοντας δέντρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν έναν άνδρα που παρασύρθηκε από τα νερά όταν πλημμύρισε το γκαράζ του στο νησί της Μαδέρας, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα.
MADEIRA: PORTUGAL DEPRESSÃO CHARLES— Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) November 11, 2026
Depois de uma noite marcada por chuva intensa e vento forte, chegam agora imagens dos estragos provocados na costa norte da ilha. A força da natureza deixou marcas visíveis, com cascatas de água, estradas inundadas e cenários impressionantes. pic.twitter.com/okYd3ItcMe
Así bajan los barrancos en Madeira tras las lluvias de esta noche de la mano de #Charles. En algunas estaciones del @ipma_pt se han superado los 200 mm sólo en lo que llevamos de día. pic.twitter.com/e3PPGB9yDA— MeteoBadajoz (@MeteoBadajoz) November 11, 2026
Η νέα καταιγίδα αναμένεται να φτάσει στη νοτιοδυτική Ισπανία σήμερα το απόγευμα.
Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε για «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» επιπτώσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, των θυελλωδών ανέμων και της θαλασσοταραχής, φαινόμενα που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση που προκλήθηκε από την καταιγίδα Μπρούνα.
A tempestade Charles perdeu força antes de chegar ao continente. A trajetória desviou-se para sul e o sistema dividiu-se em dois núcleos, ambos menos intensos do que o previsto, o que levou o IPMA a baixar os avisos de vento e a afastar o cenário de vento extremo semelhante ao da… pic.twitter.com/ksKn6Ac5fS— 24Horas (@24horaspt) November 11, 2026
Στην κεντρική Ισπανία, οι αρχές διατήρησαν σε ισχύ την εκκένωση περιοχών στο Πιεδραλάβες, απομακρύνοντας περισσότερους από 3.000 κατοίκους από τα σπίτια τους χθες Τρίτη, λόγω του κινδύνου υπερχείλισης ενός τοπικού φράγματος.
Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν από το μεσημέρι και μετά.
Bracing for Storm Charles in Albufeira,Portugal. #LetsGoOilers pic.twitter.com/qUJmD0Ywoa— Styleinlife (@stylenlife) November 11, 2026
🇵🇹 |DEPRESSÃO CHARLES: Portugal acaba de decretar estado de alerta para todo o território nacional.— Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) November 10, 2026
Uma tempestade muito perigosa irá afetar Portugal e todos os cidadãos são recomendados a ficar em casa. pic.twitter.com/unxAqFzIza
After 5 huge storms in the previous Autumn/Winter season that caused so much damage, Portugal 🇵🇹 is now going to be hit by another huge storm.🌧🥺😫😥😢😭 This time "storm Charles". There's already some streets and homes flooded! 🥺😥😢 pic.twitter.com/3H4wifIRuS— Sheila Martins 🤙#SaveMagnumPI (@SheilaMart3245) November 10, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr