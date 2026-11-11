Πάνω από 200 ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και επιχειρήσεις από την καταιγίδα Τσαρλς στην Πορτογαλία, δείτε βίντεο

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις παραλίες και τα εκτεθειμένα παράκτια σημεία, λόγω του κινδύνου πλημμυρών και των επικίνδυνων συνθηκών στη θάλασσα





Αν και η καταιγίδα ήταν λιγότερο σφοδρή από ό,τι αναμενόταν αρχικά, η κυβέρνηση, η οποία είχε δεχθεί κριτική για την αργή αντίδρασή της σε καταιγίδες κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, έλαβε προληπτικά μέτρα, θέτοντας σε επιφυλακή όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μονάδες του στρατού, ανέστειλε τη λειτουργία σχολείων, έκλεισε τις μη απολύτως απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες και συνέστησε στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.







Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA ανέφερε ότι το μάτι της καταιγίδας διασπάστηκε στα δύο πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, γεγονός που μείωσε την έντασή της κατά την άφιξή της στην περιοχή του Αλγκάρβε, στο νότιο τμήμα της χώρας.











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Η καταιγίδα Τσαρλς είχε ήδη περάσει από το αρχιπέλαγος της Μαδέρας, προκαλώντας πλημμύρες και ρίχνοντας δέντρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν έναν άνδρα που παρασύρθηκε από τα νερά όταν πλημμύρισε το γκαράζ του στο νησί της Μαδέρας, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα.







Πάνω από 200 πτήσεις ακυρώθηκαν, σχολεία, εκατοντάδες σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστά σήμερα, καθώς η καταιγίδα Τσαρλς έπληξε την Πορτογαλία , με καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους.Αν και η καταιγίδα ήταν λιγότερο σφοδρή από ό,τι αναμενόταν αρχικά, η κυβέρνηση, η οποία είχε δεχθεί κριτική για την αργή αντίδρασή της σε καταιγίδες κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, έλαβε προληπτικά μέτρα, θέτοντας σε επιφυλακή όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μονάδες του στρατού, ανέστειλε τη λειτουργία σχολείων, έκλεισε τις μη απολύτως απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες και συνέστησε στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA ανέφερε ότι το μάτι της καταιγίδας διασπάστηκε στα δύο πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, γεγονός που μείωσε την έντασή της κατά την άφιξή της στην περιοχή του Αλγκάρβε, στο νότιο τμήμα της χώρας.Η καταιγίδα αναμενόταν να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Πορτογαλίας και την περιοχή της Λισαβόνας μέχρι αργά το απόγευμα.Ο διοικητής της Πολιτικής Προστασίας Μάριο Σιλβέστρε δήλωσε ότι οι αρχές διατηρούν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για αιφνίδιες πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και θαλασσοταραχή, έχοντας καταγράψει 538 περιστατικά από τα μεσάνυχτα.Η καταιγίδα Τσαρλς είχε ήδη περάσει από το αρχιπέλαγος της Μαδέρας, προκαλώντας πλημμύρες και ρίχνοντας δέντρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν έναν άνδρα που παρασύρθηκε από τα νερά όταν πλημμύρισε το γκαράζ του στο νησί της Μαδέρας, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Από την Κυριακή, η Πορτογαλία και η γειτονική Ισπανία πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις που έφερε η καταιγίδα Μπρούνα με πλημμύρες να αναφέρονται σε διάφορες περιοχές, όπως σε οδικές σήραγγες στη Λισαβόνα, οι οποίες παρέμειναν σήμερα ως επί το πλείστον κλειστές.







Η νέα καταιγίδα αναμένεται να φτάσει στη νοτιοδυτική Ισπανία σήμερα το απόγευμα.



Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε για «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» επιπτώσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, των θυελλωδών ανέμων και της θαλασσοταραχής, φαινόμενα που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση που προκλήθηκε από την καταιγίδα Μπρούνα.







Στην κεντρική Ισπανία, οι αρχές διατήρησαν σε ισχύ την εκκένωση περιοχών στο Πιεδραλάβες, απομακρύνοντας περισσότερους από 3.000 κατοίκους από τα σπίτια τους χθες Τρίτη, λόγω του κινδύνου υπερχείλισης ενός τοπικού φράγματος.



Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν από το μεσημέρι και μετά.







