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Κύρου Ανάβασις: H επιστροφή των 10.000 στρατιωτών του Ξενοφώντα στον Εύξεινο Πόντο είναι το νέο τουριστικό concept της Τουρκίας!
Κύρου Ανάβασις: H επιστροφή των 10.000 στρατιωτών του Ξενοφώντα στον Εύξεινο Πόντο είναι το νέο τουριστικό concept της Τουρκίας!
Oι Τούρκοι έφτιαξαν τουριστική διαδρομή που ακολουθεί την ιστορική πορεία επιστροφής των Ελλήνων μισθοφόρων προς τον Εύξεινο Πόντο το 401 π.Χ. και περνά από τέσσερις επαρχίες της σημερινής Τουρκίας
Μια νέα τουριστική διαδρομή που ακολουθεί τα βήματα των 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων του Ξενοφώντα δημιούργησε η Τουρκία, συνδέοντας περιοχές της ανατολικής Ανατολίας με τις ακτές του Εύξεινου Πόντου.
Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας και φέρει την ονομασία «Anabasis Northern Route» (Βόρεια Διαδρομή της Ανάβασης), παραπέμποντας στην «Κύρου Ανάβαση» του αρχαίου Έλληνα ιστορικού Ξενοφώντα.
Η διαδρομή είναι εμπνευσμένη από την ιστορική υποχώρηση περίπου 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων το 401 π.Χ., μετά τον θάνατο του Κύρου του Νεότερου στη Μάχη στα Κούναξα.
Έχοντας χάσει τον ηγέτη και τους διοικητές τους, οι Έλληνες στρατιώτες ξεκίνησαν μια εξαιρετικά δύσκολη πορεία μέσα από τη Μεσοποταμία και την Ανατολία, καταφέρνοντας τελικά να φτάσουν στις ακτές του Εύξεινου Πόντου.
Η περιπέτειά τους καταγράφηκε από τον Ξενοφώντα στην «Κύρου Ανάβαση», ένα έργο που περιλαμβάνει επίσης σημαντικές περιγραφές της γεωγραφίας και των λαών της περιοχής.
Η νέα τουριστική διαδρομή συνδέει τις επαρχίες Ερζερούμ, Μπαϊμπούρτ, Γκιουμουσχανέ και Τραπεζούντας, περνώντας από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς οικισμούς και ορεινά περάσματα.
Στο Ερζερούμ περιλαμβάνονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί του Ναρμάν, το κάστρο Ενγκιουζέκ και η Μονή Οσβάνκ, ενώ στο Μπαϊμπούρτ οι επισκέπτες μπορούν να δουν το ιστορικό κάστρο, το τέμενος Ουλού και την υπόγεια πόλη Αϊντιντεπέ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή της Γκιουμουσχανέ, όπου η διαδρομή περνά από την αρχαία πόλη Σάταλα, τα ερείπια της Σάντας και την ιστορική συνοικία Σουλεϊμανιγιέ, ένα παλιό μεταλλευτικό κέντρο στον Δρόμο του Μεταξιού, όπου συμβίωναν Έλληνες, Αρμένιοι και Τούρκοι.
Η διαδρομή ολοκληρώνεται στην Τραπεζούντα, όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν το σπήλαιο Τσαλ, τη Μονή των Κοριτσιών και την έπαυλη του Ατατούρκ, καθώς και να απολαύσουν τη θέα προς τον Εύξεινο Πόντο από το τελεφερίκ που συνδέει το Μπεσίκντουζου με το Μπεσίκνταγι.
Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας και φέρει την ονομασία «Anabasis Northern Route» (Βόρεια Διαδρομή της Ανάβασης), παραπέμποντας στην «Κύρου Ανάβαση» του αρχαίου Έλληνα ιστορικού Ξενοφώντα.
Η διαδρομή είναι εμπνευσμένη από την ιστορική υποχώρηση περίπου 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων το 401 π.Χ., μετά τον θάνατο του Κύρου του Νεότερου στη Μάχη στα Κούναξα.
Έχοντας χάσει τον ηγέτη και τους διοικητές τους, οι Έλληνες στρατιώτες ξεκίνησαν μια εξαιρετικά δύσκολη πορεία μέσα από τη Μεσοποταμία και την Ανατολία, καταφέρνοντας τελικά να φτάσουν στις ακτές του Εύξεινου Πόντου.
Η περιπέτειά τους καταγράφηκε από τον Ξενοφώντα στην «Κύρου Ανάβαση», ένα έργο που περιλαμβάνει επίσης σημαντικές περιγραφές της γεωγραφίας και των λαών της περιοχής.
Η νέα τουριστική διαδρομή συνδέει τις επαρχίες Ερζερούμ, Μπαϊμπούρτ, Γκιουμουσχανέ και Τραπεζούντας, περνώντας από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς οικισμούς και ορεινά περάσματα.
Στο Ερζερούμ περιλαμβάνονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί του Ναρμάν, το κάστρο Ενγκιουζέκ και η Μονή Οσβάνκ, ενώ στο Μπαϊμπούρτ οι επισκέπτες μπορούν να δουν το ιστορικό κάστρο, το τέμενος Ουλού και την υπόγεια πόλη Αϊντιντεπέ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή της Γκιουμουσχανέ, όπου η διαδρομή περνά από την αρχαία πόλη Σάταλα, τα ερείπια της Σάντας και την ιστορική συνοικία Σουλεϊμανιγιέ, ένα παλιό μεταλλευτικό κέντρο στον Δρόμο του Μεταξιού, όπου συμβίωναν Έλληνες, Αρμένιοι και Τούρκοι.
Η διαδρομή ολοκληρώνεται στην Τραπεζούντα, όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν το σπήλαιο Τσαλ, τη Μονή των Κοριτσιών και την έπαυλη του Ατατούρκ, καθώς και να απολαύσουν τη θέα προς τον Εύξεινο Πόντο από το τελεφερίκ που συνδέει το Μπεσίκντουζου με το Μπεσίκνταγι.
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