«You’ve Got Mail»: Η θρυλική ρομαντική κομεντί με τους Μεγκ Ράιαν και Τομ Χανκς αποκτά ριμέικ
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Μεγκ Ράιαν Τομ Χανκς Ριμέικ Ταινία

«You’ve Got Mail»: Η θρυλική ρομαντική κομεντί με τους Μεγκ Ράιαν και Τομ Χανκς αποκτά ριμέικ

Η Warner Bros. ετοιμάζει μία νέα εκδοχή της ταινίας που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1998

«You’ve Got Mail»: Η θρυλική ρομαντική κομεντί με τους Μεγκ Ράιαν και Τομ Χανκς αποκτά ριμέικ
Στα σκαριά έχει η Warner Bros. μία νέα εκδοχή της κλασικής ρομαντικής κομεντί του 1998 «Έχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή σας» («You’ve Got Mail»), στην οποία είχαν πρωταγωνιστήσει ο Τομ Χανκς και η Μεγκ Ράιαν.

Σύμφωνα με το Variety, ο Τζέισον Όρλεϊ θα αναλάβει τη σκηνοθεσία, ενώ αυτή την περίοδο επεξεργάζεται το σενάριο, βασιζόμενος σε προσχέδιο των Ντέμπορα Κάπλαν και Χάρι Έλφοντ. Οι παραγωγοί της αρχικής ταινίας, Νιλ Μόριτζ και Τάνια Λάνταου επιστρέφουν στο πρότζεκτ μέσω της Original Film.


Στο φιλμ της Νόρα Έφρον, ο Χανκς υποδυόταν τον ιδιοκτήτη μιας μεγάλης αλυσίδας βιβλιοπωλείων που απειλούσε να βάλει λουκέτο στο μικρό, ανεξάρτητο κατάστημα παιδικών βιβλίων της Kathleen Kelly (Ράιαν) στη Νέα Υόρκη. Χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική ταυτότητα ο ένας του άλλου, οι δυο τους ερωτεύονται μέσα από μια ανώνυμη αλληλογραφία στο διαδίκτυο. Η ταινία ήταν εμπνευσμένη από το θεατρικό έργο «Parfumerie» του Μίκλος Λάσλο του 1937, το οποίο είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο μέσα από την κλασική κομεντί του 1940 «The Shop Around the Corner», με τους Τζίμι Στιούαρτ και Μάργκαρετ Σάλιβαν.

You've Got Mail (1998) Official Trailer - Tom Hanks, Meg Ryan Movie HD

Το «You’ve Got Mail» κυκλοφόρησε στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 1998, σημειώνοντας μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι προϋπολογισμού μόλις 65 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με το Deadline, αποτέλεσε την τρίτη κινηματογραφική συνάντηση του Χανκς με τη Ράιαν, μετά τα «Joe Versus the Volcano» και «Sleepless in Seattle» αλλά ήταν η τελευταία τους συνεργασία με τη Νόρα Έφρον, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2012.

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