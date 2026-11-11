Άνοιξαν ξανά 107 καταστήματα της Pizza Fan, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άνοιξαν ξανά 107 καταστήματα της Pizza Fan, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στα πόστα τους
Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς η Pizza Fan, καθώς 107 από τα συνολικά 109 καταστήματα της αλυσίδας επαναλειτούργησαν ανοίγοντας τις πόρτες τους το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11).
Όπως γνωστοποίησε ο Μιχάλης Μαρκουλάκος, δικηγόρος της εταιρείας και του ιδιοκτήτη της, Κωνσταντίνου Αντάρα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν πλέον αποδεσμευτεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία του τεχνολογικού bypass που απαιτήθηκε για την επανεκκίνηση, καθώς και η επαναφορά του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας. Παράλληλα, η Viva, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές, είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις συναλλαγές, ενώ η πλατφόρμα efood έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.
«Μα γι' αυτό ήρθαμε, ωραία πίτσα και οικονομική, με τις ίδιες τιμές. Για ποιο λόγο να μην παραγγείλουμε;» ανέφερε πελάτισσα στο Orange Press προσθέτοντας για το προσωπικό: «Τα προσωπάκια των παιδιών ήταν ευχάριστα. Λογικό είναι. Όταν χάνεις τη δουλειά σου και την ξαναβρίσκεις, δεν είναι λογικό να είσαι χαρούμενος;». Από την πλευρά του, άλλος καταναλωτής υπογράμμισε: «Πάντα παίρνω και είναι μια χαρά. Τι φταίνε οι άνθρωποι εδώ πέρα τώρα; Περνούσα κάθε μέρα και ρωτούσα πότε θα ανοίξουν και σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Μπράβο τους που το άνοιξαν. Δεν ξέρω τι έγινε με το κράτος, εγώ την πίτσα μου την έχω».
Η επιστροφή της Pizza Fan συνοδεύεται και από μία αλλαγή που θα διαπιστώσουν άμεσα οι καταναλωτές. Το δωρεάν κέρασμα που προσφερόταν μέχρι πρότινος μαζί με τις παραγγελίες καταργείται, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της αλυσίδας. Η επαναλειτουργία των καταστημάτων ακολουθεί την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Δείτε φωτογραφίες από την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan:
Όπως γνωστοποίησε ο Μιχάλης Μαρκουλάκος, δικηγόρος της εταιρείας και του ιδιοκτήτη της, Κωνσταντίνου Αντάρα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν πλέον αποδεσμευτεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία του τεχνολογικού bypass που απαιτήθηκε για την επανεκκίνηση, καθώς και η επαναφορά του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας. Παράλληλα, η Viva, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές, είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις συναλλαγές, ενώ η πλατφόρμα efood έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.
«Μα γι' αυτό ήρθαμε, ωραία πίτσα και οικονομική, με τις ίδιες τιμές. Για ποιο λόγο να μην παραγγείλουμε;» ανέφερε πελάτισσα στο Orange Press προσθέτοντας για το προσωπικό: «Τα προσωπάκια των παιδιών ήταν ευχάριστα. Λογικό είναι. Όταν χάνεις τη δουλειά σου και την ξαναβρίσκεις, δεν είναι λογικό να είσαι χαρούμενος;». Από την πλευρά του, άλλος καταναλωτής υπογράμμισε: «Πάντα παίρνω και είναι μια χαρά. Τι φταίνε οι άνθρωποι εδώ πέρα τώρα; Περνούσα κάθε μέρα και ρωτούσα πότε θα ανοίξουν και σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Μπράβο τους που το άνοιξαν. Δεν ξέρω τι έγινε με το κράτος, εγώ την πίτσα μου την έχω».
Η επιστροφή της Pizza Fan συνοδεύεται και από μία αλλαγή που θα διαπιστώσουν άμεσα οι καταναλωτές. Το δωρεάν κέρασμα που προσφερόταν μέχρι πρότινος μαζί με τις παραγγελίες καταργείται, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της αλυσίδας. Η επαναλειτουργία των καταστημάτων ακολουθεί την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Δείτε φωτογραφίες από την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan:
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