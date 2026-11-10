Alanis Morissette: Το τραγούδι για τη σεξουαλική κακοποίησή της που πολλοί πέρασαν για ερωτική ιστορία

Η Alanis Morissette έχει συνδέσει το όνομά της με μια δυνατή και φεμινιστική φωνή. Αυτή η στάση την έκανε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, το γεγονός ότι μια καλλιτέχνιδα έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται δημόσια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κοινό ακούει πραγματικά όσα έχει να πει. Ακόμη κι όταν μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση.Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Hands Clean» (2022) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα τραγούδι που περιέγραφε τη χειραγώγηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ενός ανήλικου κοριτσιού βρέθηκε για μήνες στο Top 40 του Billboard, χωρίς πολλοί να αντιληφθούν τι ακριβώς αφηγούνταν οι στίχοι του.Η πραγματική ιστορία πίσω από το «Hands Clean»Το «Hands Clean», πιθανότατα, όσοι το άκουγαν στην εφηβεία τους θεωρούσαν ότι είναι ένα τραγούδι για μια ιστορία αγάπης και φαντάζονταν τον εαυτό τους να ζει μία αντίστοιχη ιστορία.Αν, όμως, προσέξετε περισσότερο τους στίχους, ίσως τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς