«Είμαι 56 ετών και έχω πόδια 25χρονης»: Η παγίδα όλων αυτών των δημοσιεύσεων

Αρκεί να αλληλεπιδράσουμε με μία ανάρτηση του τύπου «είμαι 56 ετών και έχω πόδια 25χρονης» για να γεμίσει το feed μας με βίντεο γυναικών μέσης ηλικίας με φαινομενικά αψεγάδιαστη σιλουέτα και επιδερμίδα, που αποδίδουν τη νεανική εμφάνισή τους όχι μόνο στη διατροφή και την άσκηση αλλά ενίοτε και σε άλλες, πιθανόν αμφιλεγόμενες μεθόδους, όπως μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής.