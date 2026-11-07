Ίθαν Χοκ: «Είμαι Σκορπιός μέχρι τα μπούνια»
MARIE CLAIRE

Ίθαν Χοκ: «Είμαι Σκορπιός μέχρι τα μπούνια»

Το απολαυστικό βίντεο του 56χρονου ηθοποιού, που είχε χτες, 6 Νοεμβρίου, γενέθλια

Ίθαν Χοκ: «Είμαι Σκορπιός μέχρι τα μπούνια»
Ο Ethan Hawke έδωσε μια συνέντευξη στο W Mag και σε ένα απολαυστικό βίντεο ο 56χρονος ηθοποιός μιλάει για το ζώδιό του, που έχει την τιμητική του αυτή την εποχή, αλλά και για την ιδιαίτερη σχέση του με την Jodie Foster – με αφορμή το κοινό τους ζώδιο.

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