Ίθαν Χοκ: «Είμαι Σκορπιός μέχρι τα μπούνια»

Ο Ethan Hawke έδωσε μια συνέντευξη στο W Mag και σε ένα απολαυστικό βίντεο ο 56χρονος ηθοποιός μιλάει για το ζώδιό του, που έχει την τιμητική του αυτή την εποχή, αλλά και για την ιδιαίτερη σχέση του με την Jodie Foster – με αφορμή το κοινό τους ζώδιο.