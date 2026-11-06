Hailey Bieber, θέλουμε τα παλτό σου

ΗHailey Baldwin που ξέραμε δεν έχει καμία σχέση με την επανασυστημένη Hailey Bieber. Ο λόγος, φυσικά, δεν είναι πως παντρεύτηκε τον Justin και άλλαξε το επίθετό της, αλλά πως τα τελευταία χρόνια έχει εξ ολοκλήρου ανανεωθεί και πλέον έχει γίνει το απόλυτο it-girl της σύγχρονης εποχής.Η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της από ξανθό σε καστανό της έχει φέρει έναν άλλο αέρα που ταιριάζει απόλυτα στο στιλ της που με τα χρόνια έχει εξελιχθεί. Κάθε της εμφάνιση τραβάει τα βλέμματα, από τις αθλητικές εικόνες της στο δρόμο για γυμναστική, μέχρι τις χαλαρές πρωινές της βόλτες και τις αστραφτερές βραδινές της εξόδους. Εμείς, ωστόσο, έχουμε ξεχωρίσει μια συγκεκριμένη κατηγορία της γκαρνταρόμπας της: τα πανοφώρια. Από sporty τζάκετ που ολοκληρώνουν ένα look μέχρι δραματικά παλτό και χρωματιστές επιλογές, το outerwear της Hailey είναι το πρώτο σημείο της ντουλάπας της που θα θέλαμε να εξερευνήσουμε.