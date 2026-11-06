Beauty editor approved: Οι εύκολοι τρόποι που χρησιμοποιώ στο μακιγιάζ μου τα Twist της Sisley Paris
MARIE CLAIRE

Beauty editor approved: Οι εύκολοι τρόποι που χρησιμοποιώ στο μακιγιάζ μου τα Twist της Sisley Paris

Τέσσερα προϊόντα, πολλοί τρόποι εφαρμογής για διαφορετικά look χωρίς περίπλοκα βήματα.

Beauty editor approved: Οι εύκολοι τρόποι που χρησιμοποιώ στο μακιγιάζ μου τα Twist της Sisley Paris
Υπάρχουν κάποια προϊόντα μακιγιάζ που σε κάνουν να θέλεις να πειραματιστείς λίγο περισσότερο. Η Twist Collection της Sisley Paris είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Με το χαρακτηριστικό μοτίβο ζέβρας, τις ζωηρές αποχρώσεις και το jumbo σχήμα τους, έχουν κάτι παιχνιδιάρικο που με κάνει να τα βλέπω περισσότερο σαν εργαλεία δημιουργίας παρά σαν τα κλασικά προϊόντα που έχω συνηθίσει να χρησιμοποιώ καθημερινά.

 
 
Στη δική μου beauty ρουτίνα, η ευκολία μετράει πολύ. Μου αρέσει το μακιγιάζ να έχει αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνω υπερβολικό χρόνο μπροστά στον καθρέφτη. Γι’ αυτό και η ιδέα των Twist μου αρέσει τόσο. Είναι πρακτικά, εφαρμόζονται απευθείας στην επιδερμίδα και μου επιτρέπουν να παίξω με το χρώμα χωρίς να χρειάζομαι πολλά διαφορετικά πινέλα ή περίπλοκες τεχνικές.
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