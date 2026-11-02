Σίνθια Νίξον: Η φιλοσοφία ζωής που ακολουθεί με τη σύζυγό της έπειτα από 22 χρόνια κοινής πορείας
Σίνθια Νίξον: Η φιλοσοφία ζωής που ακολουθεί με τη σύζυγό της έπειτα από 22 χρόνια κοινής πορείας
Μια απλή αρχή που προσπαθούν να θυμούνται και να εφαρμόζουν στη σχέση τους, ακόμη και στις πιο πιεστικές στιγμές της καθημερινότητας.
ΗCynthia Nixon αποκάλυψε τη βασική αρχή που προσπαθεί να ακολουθεί στη σχέση της με τη σύζυγό της, Christine Marinoni, έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες κοινής ζωής.
Η ηθοποιός μίλησε στο PEOPLE, στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της τέταρτης σεζόν της σειράς «The Gilded Age», στη Νέα Υόρκη, στις 26 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξήγησε ότι, παρόλο που εκείνη και η σύζυγός της, Christine Marinoni δεν έχουν κάποιον συγκεκριμένο «κανόνα» για τη σχέση τους, υπάρχει μια απλή φιλοσοφία που προσπαθούν να τηρούν: να φέρονται καθημερινά με καλοσύνη η μία στην άλλη.
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Η ηθοποιός μίλησε στο PEOPLE, στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της τέταρτης σεζόν της σειράς «The Gilded Age», στη Νέα Υόρκη, στις 26 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξήγησε ότι, παρόλο που εκείνη και η σύζυγός της, Christine Marinoni δεν έχουν κάποιον συγκεκριμένο «κανόνα» για τη σχέση τους, υπάρχει μια απλή φιλοσοφία που προσπαθούν να τηρούν: να φέρονται καθημερινά με καλοσύνη η μία στην άλλη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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