Θεραπεία κερατίνης στα μαλλιά: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν κλείσουμε ραντεβού στο κομμωτήριο

Η λεία υφή, η έντονη λάμψη και το λιγότερο φριζάρισμα είναι μερικοί από τους λόγους που έχουν κάνει τη θεραπεία κερατίνης μία από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες στα κομμωτήρια. Πρόκειται για μια επιλογή που υπόσχεται πιο λεία και ευκολοχτένιστα μαλλιά, με αποτελέσματα που μπορούν να διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Πριν αποφασίσουμε, όμως, να την εντάξουμε στη ρουτίνα περιποίησής μας, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που χρειάζεται να γνωρίζουμε.Η κερατίνη είναι μια φυσική πρωτεΐνη που αποτελεί βασικό δομικό συστατικό της τρίχας, αλλά και του δέρματος και των νυχιών. Συμβάλλει στη δύναμη και την ανθεκτικότητά της, ενώ η καθημερινή χρήση θερμικών εργαλείων, οι βαφές και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την κατάστασή της.Η επαγγελματική θεραπεία κερατίνης είναι μια ημιμόνιμη χημική διαδικασία που λειαίνει την τρίχα, μειώνει το φριζάρισμα και χαρίζει περισσότερη λάμψη. Δεν λειτουργεί όπως ένα προϊόν περιποίησης που αναπληρώνει την κερατίνη. Αντίθετα, χρησιμοποιεί ειδικές συνθέσεις που, σε συνδυασμό με τη θερμότητα, μεταβάλλουν προσωρινά τη συμπεριφορά της τρίχας και βοηθούν στη διατήρηση μιας πιο λείας υφής. Τα αποτελέσματα διαρκούν συνήθως από τρεις έως έξι μήνες, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών μας και τη φροντίδα που ακολουθούμε μετά τη θεραπεία.