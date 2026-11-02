Πώς θα πετύχουμε λεία μαλλιά με λιγότερο φριζάρισμα στο σπίτι: Τα δύο εργαλεία της Dyson που δίνουν τη λύση

Η συσκευή Airsmooth και η Corrale Coolshine αξιοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες για πιο εύκολο styling και ένα λείο, λαμπερό αποτέλεσμα.



Το styling των μαλλιών στο σπίτι έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια, με τις συσκευές να δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση όχι μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο φτάνουμε σε αυτό. Η ταχύτητα, ο έλεγχος της θερμότητας και η ευκολία στη χρήση είναι μερικά από τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή μας ρουτίνα, ειδικά όταν θέλουμε λεία μαλλιά με κίνηση, λάμψη και λιγότερο φριζάρισμα.







Σε αυτή τη λογική κινούνται τα δύο νέα εργαλεία styling της Dyson, η ηλεκτρική βούρτσα θερμού αέρα Airsmooth και το νέο ισιωτικό Corrale Coolshine. Με διαφορετική τεχνολογία και λειτουργίες, απευθύνονται σε όσες θέλουμε να στεγνώνουμε, να ισιώνουμε και να φορμάρουμε τα μαλλιά μας με μεγαλύτερο έλεγχο, χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνουμε υπερβολικό χρόνο μπροστά στον καθρέφτη.

02.11.2026, 13:20