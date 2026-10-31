Οι γόβες της Κίρστεν Ντανστ επαναφέρουν τη θηλυκότητα μιας άλλης εποχής

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ο φθινόπωρο μας δίνει την ιδανική αφορμή να αναζητήσουμε παπούτσια που δίνουν λίγη περισσότερη κομψότητα στις καθημερινές εμφανίσεις μας. Οι δερμάτινες γόβες είναι μια σταθερή επιλογή αποκτούν όμως άλλο ενδιαφέρον όταν μια αναπάντεχη λεπτομέρεια ανανεώνει την κλασική γραμμή τους. Η πρόσφατη εμφάνιση της