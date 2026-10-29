«Μοχθηρές Κακούργες»: Το βιβλίο της Δανάης Χριστοπούλου για τις γυναίκες που δεν ντρέπονται για τα λάθη τους

Η συγγραφέας και δημοσιογράφος Δανάη Χριστοπούλου μιλάει στο Marie Claire Greece και την Ναταλί Σαϊτάκη για το βιβλίο της «Μοχθηρές Κακούργες», που μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά, για τις λογοτεχνικές φωνές που θέλουν να δώσουν το δικό τους spin στο μύθο και το τι μπορεί να κρύβει η αναπάντεχη συνάντηση δύο γυναικών από φανταστικούς κόσμους, όπως η Λαίδη Μακμπέθ και η Κλυταιμνήστρα.