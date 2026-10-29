Σίνθια Ερίβο για τα σχόλια σχετικά με τη φιλία της με την Αριάνα Γκράντε: Πολλοί έγιναν ψυχολόγοι από τους καναπέδες τους
Σίνθια Ερίβο για τα σχόλια σχετικά με τη φιλία της με την Αριάνα Γκράντε: Πολλοί έγιναν ψυχολόγοι από τους καναπέδες τους
Οι δύο γυναίκες έχουν διατηρήσει στενή φιλία μετά την κυκλοφορία των ταινιών«Wicked», ενώ τον Νοέμβριο έκαναν πανομοιότυπα τατουάζ
Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η στενή φιλία της με την Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια των περιοδειών για την προώθηση των ταινιών «Wicked» αναφέρθηκε η Σίνθια Ερίβο, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως πολλοί «έγιναν ψυχολόγοι από τους καναπέδες τους».
Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Guardian, η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιμετώπισε τη σχέση τους εκτός οθόνης, όσο οι δύο γυναίκες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για τις ταινίες «Wicked» και «Wicked: For Good».
«Είχε ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι είχαν γίνει ψυχολόγοι από τους καναπέδες τους. Υπήρχε μια περίεργη, πώς να το πω, ενόχληση απέναντι στο γεγονός ότι δύο γυναίκες μπορούσαν πραγματικά να είναι φίλες» σχολίασε η Ερίβο.
Στη συνέντευξή της, ανέφερε επίσης ότι ορισμένοι θαυμαστές έμοιαζαν να αμφισβητούν την ειλικρίνεια των συναισθημάτων που εξέφραζαν οι δύο ηθοποιοί στις κοινές τους συνεντεύξεις, κατά την προώθηση των ταινιών. «Μεταξύ άλλων έλεγαν “γιατί είναι φίλες; Γιατί είναι τόσο δεμένες; Κάτι δεν πάει καλά μαζί τους. Γιατί δείχνουν να έχουν τόσα συναισθήματα; Πώς τολμούν να κλαίνε; Και πώς τολμούν να γελούν; Και πώς τολμούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους;”» δήλωσε.
Από τη μεριά της, η Ερίβο απάντησε στα συγκεκριμένα αρνητικά σχόλια, λέγοντας: «Γιατί αν ήμασταν ανέκφραστες και δεν δείχναμε κανένα συναίσθημα, θα υπήρχε κάτι άλλο να ειπωθεί για εμάς» προσθέτοντας ότι θα ήθελε κάποιος να τους είχε δείξει ποια θα ήταν η «σωστή ισορροπία» στην έκφραση των συναισθημάτων τους.
Η Ερίβο αναφέρθηκε επίσης, στο περιστατικό της 13ης Νοεμβρίου, όταν παρενέβη για να προστατεύσει την Γκράντε από έναν θαυμαστή που έτρεξε προς το μέρος της και την αγκάλιασε περνώντας το χέρι του γύρω από τους ώμους της, στη Σιγκαπούρη. Η ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή ως «τρομακτική».
«Κανείς άλλος δεν έκανε κίνηση. Βρισκόμασταν σε ένα κόκκινο χαλί. Ήμασταν εκτεθειμένες. Η άμεση αντίδρασή μου ήταν: “Απομακρύνετε αυτόν τον άντρα από κοντά μας τώρα”» είπε. Η ίδια αντέδρασε στην αντίληψη ότι εκείνη τη στιγμή λειτουργούσε ως «σωματοφύλακας» της Γκράντε. «Σκέφτηκα: “Α, πιστεύεις ότι επειδή μοιάζω έτσι, μπορείς να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο για κάτι που θα έκανε ένας άνθρωπος για οποιονδήποτε φίλο του και που ελπίζω ότι ένας φίλος θα έκανε και για μένα. Αλλά εγώ πρέπει να είμαι σωματοφύλακας”» δήλωσε.
Συνεργάτες των δύο ηθοποιών έχουν μιλήσει δημόσια για τη φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσά τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών «Wicked» και «Wicked: For Good». Ο σκηνοθέτης Τζον Μ. Τσου είχε δηλώσει στο περιοδικό People, ότι ήταν «μία από τις πιο όμορφες φιλίες που έχω παρακολουθήσει να αναπτύσσονται».
Στις ταινίες, που κυκλοφόρησαν το 2024 και το 2025, η Ερίβο και η Γκράντε ενσάρκωσαν την Έλφαμπα και την Γκλίντα, δύο φοιτήτριες που συγκατοικούν στο φανταστικό πανεπιστήμιο Σιζ. Μέσα από τη φιλία τους, οι δύο ηρωίδες εξελίσσονται και ανακαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό. Οι κινηματογραφικές μεταφορές του βραβευμένου με Tony μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ σημείωσαν επίσης ρεκόρ, ενώ οι δύο πρωταγωνίστριες απέσπασαν υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Η Ερίβο και η Γκράντε έχουν διατηρήσει τη στενή σχέση τους και μετά την κυκλοφορία των ταινιών. Τον Νοέμβριο του 2025, αποκάλυψαν ότι έκαναν πανομοιότυπα τατουάζ με τη φράση «For Good» στις παλάμες τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Guardian, η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιμετώπισε τη σχέση τους εκτός οθόνης, όσο οι δύο γυναίκες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για τις ταινίες «Wicked» και «Wicked: For Good».
«Είχε ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι είχαν γίνει ψυχολόγοι από τους καναπέδες τους. Υπήρχε μια περίεργη, πώς να το πω, ενόχληση απέναντι στο γεγονός ότι δύο γυναίκες μπορούσαν πραγματικά να είναι φίλες» σχολίασε η Ερίβο.
Στη συνέντευξή της, ανέφερε επίσης ότι ορισμένοι θαυμαστές έμοιαζαν να αμφισβητούν την ειλικρίνεια των συναισθημάτων που εξέφραζαν οι δύο ηθοποιοί στις κοινές τους συνεντεύξεις, κατά την προώθηση των ταινιών. «Μεταξύ άλλων έλεγαν “γιατί είναι φίλες; Γιατί είναι τόσο δεμένες; Κάτι δεν πάει καλά μαζί τους. Γιατί δείχνουν να έχουν τόσα συναισθήματα; Πώς τολμούν να κλαίνε; Και πώς τολμούν να γελούν; Και πώς τολμούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους;”» δήλωσε.
Cynthia Erivo is opening up about the widespread conversation surrounding her friendship with Wicked costar Ariana Grande. https://t.co/tuI4bklS2H— Us Weekly (@usweekly) October 29, 2026
Η Ερίβο αναφέρθηκε επίσης, στο περιστατικό της 13ης Νοεμβρίου, όταν παρενέβη για να προστατεύσει την Γκράντε από έναν θαυμαστή που έτρεξε προς το μέρος της και την αγκάλιασε περνώντας το χέρι του γύρω από τους ώμους της, στη Σιγκαπούρη. Η ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή ως «τρομακτική».
«Κανείς άλλος δεν έκανε κίνηση. Βρισκόμασταν σε ένα κόκκινο χαλί. Ήμασταν εκτεθειμένες. Η άμεση αντίδρασή μου ήταν: “Απομακρύνετε αυτόν τον άντρα από κοντά μας τώρα”» είπε. Η ίδια αντέδρασε στην αντίληψη ότι εκείνη τη στιγμή λειτουργούσε ως «σωματοφύλακας» της Γκράντε. «Σκέφτηκα: “Α, πιστεύεις ότι επειδή μοιάζω έτσι, μπορείς να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο για κάτι που θα έκανε ένας άνθρωπος για οποιονδήποτε φίλο του και που ελπίζω ότι ένας φίλος θα έκανε και για μένα. Αλλά εγώ πρέπει να είμαι σωματοφύλακας”» δήλωσε.
Συνεργάτες των δύο ηθοποιών έχουν μιλήσει δημόσια για τη φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσά τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών «Wicked» και «Wicked: For Good». Ο σκηνοθέτης Τζον Μ. Τσου είχε δηλώσει στο περιοδικό People, ότι ήταν «μία από τις πιο όμορφες φιλίες που έχω παρακολουθήσει να αναπτύσσονται».
Στις ταινίες, που κυκλοφόρησαν το 2024 και το 2025, η Ερίβο και η Γκράντε ενσάρκωσαν την Έλφαμπα και την Γκλίντα, δύο φοιτήτριες που συγκατοικούν στο φανταστικό πανεπιστήμιο Σιζ. Μέσα από τη φιλία τους, οι δύο ηρωίδες εξελίσσονται και ανακαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό. Οι κινηματογραφικές μεταφορές του βραβευμένου με Tony μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ σημείωσαν επίσης ρεκόρ, ενώ οι δύο πρωταγωνίστριες απέσπασαν υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Η Ερίβο και η Γκράντε έχουν διατηρήσει τη στενή σχέση τους και μετά την κυκλοφορία των ταινιών. Τον Νοέμβριο του 2025, αποκάλυψαν ότι έκαναν πανομοιότυπα τατουάζ με τη φράση «For Good» στις παλάμες τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα