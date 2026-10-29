Σίνθια Ερίβο για τα σχόλια σχετικά με τη φιλία της με την Αριάνα Γκράντε: Πολλοί έγιναν ψυχολόγοι από τους καναπέδες τους

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Στις ταινίες, που κυκλοφόρησαν το 2024 και το 2025, η Ερίβο και η Γκράντε ενσάρκωσαν την Έλφαμπα και την Γκλίντα, δύο φοιτήτριες που συγκατοικούν στο φανταστικό πανεπιστήμιο Σιζ. Μέσα από τη φιλία τους, οι δύο ηρωίδες εξελίσσονται και ανακαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό. Οι κινηματογραφικές μεταφορές του βραβευμένου με Tony μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ σημείωσαν επίσης ρεκόρ, ενώ οι δύο πρωταγωνίστριες απέσπασαν υποψηφιότητες για Όσκαρ.