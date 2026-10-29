Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα είναι πολύ θετική γι’ αυτά τα ζώδια στα επαγγελματικά
MARIE CLAIRE

Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα είναι πολύ θετική γι’ αυτά τα ζώδια στα επαγγελματικά

Από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου.

Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα είναι πολύ θετική γι’ αυτά τα ζώδια στα επαγγελματικά
Από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026, τρία ζώδια έχουν την ευκαιρία να προσελκύσουν οικονομική αφθονία και επαγγελματική επιτυχία. Παρά τις καθυστερήσεις που φέρνουν οι ανάδρομοι πλανήτες, νέες προοπτικές ανοίγονται και σας βοηθούν να κάνετε βήματα προς τους στόχους σας.

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