Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να ακούσουν ότι τα συμπτώματα των αυτοάνοσων νοσημάτων τους είναι ψυχολογικής φύσης
Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να ακούσουν ότι τα συμπτώματα των αυτοάνοσων νοσημάτων τους είναι ψυχολογικής φύσης
Μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ αποκαλύπτει ένα έμφυλο χάσμα στις λανθασμένες διαγνώσεις
Οι γυναίκες που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα έχουν έως και 74% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να ακούσουν ότι τα συμπτώματά τους είναι ψυχολογικής ή ψυχοσωματικής φύσης, ενώ συχνά χρειάζεται να περιμένουν πολύ περισσότερο μέχρι να λάβουν διάγνωση και θεραπεία, σύμφωνα με νέα μελέτη των Πανεπιστημίων του Κέιμπριτζ και της Ανατολικής Αγγλίας.
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