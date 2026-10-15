Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να ακούσουν ότι τα συμπτώματα των αυτοάνοσων νοσημάτων τους είναι ψυχολογικής φύσης

Οι γυναίκες που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα έχουν έως και 74% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να ακούσουν ότι τα συμπτώματά τους είναι ψυχολογικής ή ψυχοσωματικής φύσης, ενώ συχνά χρειάζεται να περιμένουν πολύ περισσότερο μέχρι να λάβουν διάγνωση και θεραπεία, σύμφωνα με νέα μελέτη των Πανεπιστημίων του Κέιμπριτζ και της Ανατολικής Αγγλίας.