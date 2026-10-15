Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να ακούσουν ότι τα συμπτώματα των αυτοάνοσων νοσημάτων τους είναι ψυχολογικής φύσης
MARIE CLAIRE

Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να ακούσουν ότι τα συμπτώματα των αυτοάνοσων νοσημάτων τους είναι ψυχολογικής φύσης

Μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ αποκαλύπτει ένα έμφυλο χάσμα στις λανθασμένες διαγνώσεις

Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να ακούσουν ότι τα συμπτώματα των αυτοάνοσων νοσημάτων τους είναι ψυχολογικής φύσης
Οι γυναίκες που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα έχουν έως και 74% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να ακούσουν ότι τα συμπτώματά τους είναι ψυχολογικής ή ψυχοσωματικής φύσης, ενώ συχνά χρειάζεται να περιμένουν πολύ περισσότερο μέχρι να λάβουν διάγνωση και θεραπεία, σύμφωνα με νέα μελέτη των Πανεπιστημίων του Κέιμπριτζ και της Ανατολικής Αγγλίας.

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