Teddy Bear Blonde: Το ξανθό χρώμα μαλλιών που κυριαρχεί το φετινό φθινόπωρο

Το ξανθό αποκτά πιο ζεστούς τόνους και πιο φυσικό αποτέλεσμα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις πολύ ανοιχτές, ψυχρές αποχρώσεις. Το Teddy Bear Blonde είναι το hair color trend που ξεχωρίζει αυτή τη σεζόν, συνδυάζοντας ξανθές και καστανές ανταύγειες σε ένα πολυδιάστατο χρώμα με χρυσαφένιες αποχρώσεις. Το αποτέλεσμα θυμίζει το απαλό, ζεστό χρώμα της γούνας ενός teddy bear και ταιριάζει ιδανικά στη μεταβατική περίοδο από φθινόπωρο στον χειμώνα. Η δημοτικότητά του δεν είναι τυχαία. Καθώς απομακρυνόμαστε από τα πολύ φωτεινά ξανθά που απαιτούν συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο, οι πιο φυσικές και εύκολες στη συντήρηση αποχρώσεις κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος. Το Teddy Bear Blonde προσφέρει αυτήν ακριβώς την ισορροπία, καθώς φωτίζει τα μαλλιά χωρίς να αλλοιώνει τη φυσική τους βάση.Τι είναι το Teddy Bear Blonde;Όπως προδίδει και το όνομά του, το Teddy Bear Blonde είναι ένα ζεστό ξανθό με καστανές αποχρώσεις, που δημιουργούν βάθος και φυσική διάσταση στα μαλλιά. Αντί για ένα ομοιόμορφο, πολύ ανοιχτό ξανθό, εδώ πρωταγωνιστούν οι μπεζ, μελί και καραμελέ τόνοι, οι οποίοι συνδυάζονται με πιο βαθιές καστανές αποχρώσεις και διακριτικές χρυσαφένιες ανταύγειες.