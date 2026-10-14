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Η Julianne Moore μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο του γιου της: «Συνέβη κι αυτό!» (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Η Julianne Moore μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο του γιου της: «Συνέβη κι αυτό!» (βίντεο)

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο από τον γάμο του Caleb Moore Freundlich με την Kibriyaá Morgan, με τους καλεσμένους να τους υποδέχονται με χειροκροτήματα και πέταλα λουλουδιών.

Η Julianne Moore μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο του γιου της: «Συνέβη κι αυτό!» (βίντεο)
Σε μια ιδιαίτερα χαρούμενη οικογενειακή στιγμή, η Julianne Moore μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα βίντεο από τον γάμο του γιου της, Caleb, με την αγαπημένη του, Kibriyaá Morgan. Στο βίντεο, το ζευγάρι χορεύει καθώς περνά ανάμεσα στους καλεσμένους, οι οποίοι το επευφημούν και πετούν πέταλα λουλουδιών για να γιορτάσουν την ημέρα του γάμου του.

 
«Συνέβη κι αυτό!!! Σας αγαπάμε, σας αγαπάμε, σας αγαπάμε», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας τη χαρά της για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του γιου της.

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